حبس تشكيل عصابي لسرقة السيارات بالجيزة

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بحبس تشكيل عصابي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لسرقة السيارات ومحتوياتها في الطريق، فيما طلبت النيابة التحريات حول الواقعة.



وكشفت التحقيقات، أن تشكيلا عصابيا مكونا من عنصرين إجراميين تخصصا في سرقة السيارات بأسلوب كسر الزجاج والمفتاح المصطنع وتوصيل الأسلاك بالجيزة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 4 وقائع سرقة بأماكن مختلفة، فيما أرشدا عن السيارات المسروقة.



وتمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة من ضبط 2 من العناصر الإجرامية، لتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة السيارات بالطريق العام، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.



وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا تفصيليًا بارتكابهما 4 وقائع سرقة سيارات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.