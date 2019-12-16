Advertisements
Advertisements
Advertisements

مهرجان "آه يا موزة" لـ حسن البرنس الصغير ومنى التركي يتخطى مليون مشاهدة

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 02:41 م
Advertisements
حسن البرنس من مهرجان اه يا موزة
حسن البرنس من مهرجان "اه يا موزة"
سعد نبيل
Advertisements

تخطى مهرجان "آه يا موزة" لمطرب المهرجانات الشعبية حسن البرنس الصغير، ومنى التركي، حاجز المليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

 

مهرجان "آه يا موزة" كلمات حماده العسلي ، وتوزيع موسيقي خالد السفاح، ديزاين و مونتاج عمرو ريعو.

 

ومن كلمات المهرجان "اه يا موزة موزه ايه يابا، احنا غلابه طب وانا مالي بابا، طب حني امشي بقى ياشاطر، طب علشان خاطري عندي مافيش خاطر، طب ضحكة اوف بقى كفاية، طب نظرة ، يالا من ورايا، برجلي جاي لحد الباب،  جوا قلبي نار وعذاب مش قادر انسى من يوم مشوفتك قلبي داب".

 

يذكر أن حسن البرنس الصغير، من الأصوات المميزة داخل عالم المهرجانات الشعبية، والتي ذاع صيته من خلال أعماله التي تحظى بخفه الكلام والتوزيع.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

مهرجانات مهرجان حسن البرنس الصغير التفاع الافعى والحاوي أحمد حسن الان

أخبار تهمك

قرعة دوري أبطال أوربا.. التاريخ ينتصر ليوفنتوس في مواجهة ليون

منذ أقل من ساعة

« يلا شوت DRAW» مشاهدة قرعة دوري الابطال بث مباشر KORA LIVE يلا كورة uefa champions league رابط beIN SPORT اونلاين PLU

منذ ساعتين و 49 دقيقة

لمن الغلبة في أول قمة رسمية بين جوارديولا وزيدان؟

منذ أقل من نصف ساعة

قرعة دوري أبطال أوروبا.. برشلونة أمام نابولي في مواجهة مشتعلة

منذ ساعتين و 7 دقيقة

السيسي ومنتدى الشباب.. جولة في صحف اليوم الإثنين

منذ حوالي 7 ساعات

بيضرب المواطنين.. مفاجأة في واقعة التنمر على عامل نظافة بالغربية

منذ حوالي 5 ساعات

عمار حمدي يصدم الأهلي

منذ أقل من ساعة

خبر سار.. وعد جديد من السيسي إلى المصريين

منذ حوالي 4 ساعات

مرتضى يفجر مفاجأة جديدة في قضية كهربا والأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

مرتضى منصور يصدر قرارًا عاجلاً ضد الأهلي وكهربا

منذ حوالي 14 ساعة

قرعة دوري أبطال أوروبا .. جوارديولا قاهر ريال مدريد إلا قليلا

منذ ساعة و 20 دقيقة

التاريخ لا يكذب يا صلاح.. أتلتيكو مدريد عقدة ليفربول (أرقام)

منذ ساعة و نصف

مشاهدة قرعة دوري ابطال اوربا دور الـ16 uefa champions league draw بث مباشر قرعة دوري أبطال أوربا الان

منذ حوالي 4 ساعات

نتيجة قرعة دوري أبطال أوروبا اليوم كاملة.. مواجهات صعبة وأخرى شبه محسومة

منذ أقل من ساعتين

بث مباشر| مشاهدة نتائج قرعة دور الـ١٦ في بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم uefa champions league draw| بي إن سبورت News

منذ ساعتين

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

منذ 43 دقيقة

موضوعات متعلقة

"سجن خوف" لـ أحمد سعد تقترب من مليون مشاهدة (فيديو)

مليون مشاهدة لـ"سجن خوف" أحدث أغنيات أحمد سعد عبر يوتيوب (فيديو)

سعد الصغير على موعد مع جمهوره في حفل عيد الأضحى بـ"الزمالك"

محمد رمضان لجمهوره:"ربنا مايحرمنيش من النعمة دي"

حسن البرنس يتجاوز 60 مليون مشاهدة بـ"الأفعى والحاوي" (فيديو)

حسن البرنس وفارس حميدة يطرحان "بالحب مش بالفلوس" .. التفاصيل

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
01:10 م

بث مباشر| مشاهدة نتائج قرعة دور الـ١٦ في بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم uefa champions league draw| بي إن سبورت News

مشاهدة قرعة دوري ابطال اوربا دور الـ16 uefa champions league draw بث مباشر قرعة دوري أبطال أوربا الان

11:34 ص

نتيجة قرعة دوري أبطال أوروبا اليوم كاملة.. مواجهات صعبة وأخرى شبه محسومة

01:24 م

خبر سار.. وعد جديد من السيسي إلى المصريين

11:34 ص

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

02:31 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status