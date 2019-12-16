مهرجان "آه يا موزة" لـ حسن البرنس الصغير ومنى التركي يتخطى مليون مشاهدة

تخطى مهرجان "آه يا موزة" لمطرب المهرجانات الشعبية حسن البرنس الصغير، ومنى التركي، حاجز المليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

مهرجان "آه يا موزة" كلمات حماده العسلي ، وتوزيع موسيقي خالد السفاح، ديزاين و مونتاج عمرو ريعو.

ومن كلمات المهرجان "اه يا موزة موزه ايه يابا، احنا غلابه طب وانا مالي بابا، طب حني امشي بقى ياشاطر، طب علشان خاطري عندي مافيش خاطر، طب ضحكة اوف بقى كفاية، طب نظرة ، يالا من ورايا، برجلي جاي لحد الباب، جوا قلبي نار وعذاب مش قادر انسى من يوم مشوفتك قلبي داب".

يذكر أن حسن البرنس الصغير، من الأصوات المميزة داخل عالم المهرجانات الشعبية، والتي ذاع صيته من خلال أعماله التي تحظى بخفه الكلام والتوزيع.