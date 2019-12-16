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القبض على مواطن بطريف بتهمة مخالفة الآداب العامة

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 02:42 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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بعد أن تسبب في حالة من الغضب عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وجه أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، الجهات المختصة في المنطقة بالقبض على شاب ظهر في مقطع فيديو يقبل يد فتاة بمحافظة طريف.

وجاء ذلك بعد قيام الشاب بالإساءة للقيم الدينية والآداب العامة، من خلال ظهوره في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن محتواه مساسًا بالقيم الدينية.

وتضمن محتوى الفيديو أيضاَ مجاهرة بمخالفة الآداب العامة والسخرية منها، ليوجه الأمير فيصل باستكمال الإجراءات النظامية حياله وإحالته للنيابة العامة وفق الأنظمة والتعليمات.

مديرية الأمن السعودي:
تعتبر مديرية الأمن العام السعودي، هي أحد المؤسسات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية مكلفة بمهمة الحفاظ على النظام ومكافحة الجريمة وحماية المقدسات ومكافحة الإرهاب وتأمين سلامة حجاج بيت الله الحرام وحمايتهم من المخاطر، ليتسنى لهم تأدية مناسكهم وعبادتهم بحرية كاملة وأمان تامٍ.

ويمتلك الأمن العام السعودي، رسالة وهي تحقيق المحافظة على النظام العام وتوفير التغطية الأمنية لكافة المواقع على أراضي المملكة العربية السعودية وسفاراتها في الخارج وحماية المقدسات وأرواح وممتلكات المواطنين والمقيمين ومنع وقمع الجريمة قبل وقوعها والقبض على مرتكبيها عند وقوعها لتقديمهم للعدالة باستخدام الوسائل النظامية والفنية ودعم وتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، وتحقيق السلامة المرورية وتأهيل منسوبيه على استخدام أحدث التقنيات وأفضل الأساليب لأداء مهامه الرئيسية وتطوير كافة الخدمات الأمنية.

ومن أهداف المديرية:
حفظ النظام العام وصيانته ومنع الجريمة قبل وقوعها.
الحد من نسبة ارتفاع الجرائم الفردية والمنظمة والسيطرة عليها.
تحقيق التغطية الأمنية الملائمة لمواجهة الجريمة داخل حدود المملكة على أراضيها.
ضبط مرتكبي الجرائم الفردية والمنظمة وتسليمهم للعدالة.
مكافحة العمليات الإرهابية بأقل قدر ممكن من الخسائر البشرية والمادية وقمع أعمال الشغب والتمرد والفوضى في المناسبات وتحقيق استتباب الأمن والقبض على مرتكبي ومنظمي هذه الأعمال وتوفير الحماية لسفارات السعودية في الخارج.
حماية الأرواح على الطرق العامة ورفع مستوى السلامة المرورية.
ضمان أمن الحج والعمرة بمشاركة الأجهزة الحكومية الأخرى بما يحقق الراحة والطمأنينة لضيوف الرحمن.
ضمان الحقوق الخاصة والعامة ومساندة القضاء في هذا الجانب.
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الكلمات المفتاحية

مخالفة الآداب العامة طريف الامن العام السعودي

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