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كورة ستار on sport.. مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر اليوم الاثنين egyptian league

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 02:37 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يستضيف فريق طلائع الجيش نظيره الزمالك، على ستاد الجيش بالسويس، فى إطار منافسات الجولة الثامنة فى بطولة الدورى المصرى الممتاز، ونستعرض فى التقرير التإلى 5 معلومات حول المواجهة.

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش والقنوات الناقلة
تنطلق مباراة الزمالك وطلائع الجيش، فى السابعة والنصف من مساء اليوم الإثنين، على أن تُنقل مباراة الزمالك وطلائع الجيش عبر قنوات أون سبورت وتايم سبورت.

موقف الزمالك قبل مواجهة طلائع الجيش
يدخل الزمالك مواجهة اليوم منتعشاً بعد ألفوز على بيراميدز بهدفين دون رد فى الجولة الماضية مواصلا الآنتصارات بعد التغلب على الشرقية فى الكاس ثم أول أغسطس فى دورى أبطال أفريقيا ، ويمتلك الزمالك 13 نقطة بعد أن لعب 6 مباريات فاز فى 4 وتعادل فى لقاء وخسر مباراة  وسجل لاعبيه 8 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الأهلى.

قائمة الزمالك أمام طلائع الجيش والغيابات
ويسعى الفرنسى باتريس كارتيرون المدير ألفنى للزمالك لمواصلة انتصاراته مع ألفارس الابيض منذ توليه المسئولية خلفاً للصربى ميتشو الذى تمت إقالته من منصبه ، وتعد مباراة اليوم الظهور الثانى للمدرب ألفرنسى مع الزمالك بالمسابقة المحلية بعد ألفوز على بيراميدز بثنائية نظيفة لذا سوف يسعى لتحقيق الآنتصار الثانى على التوإلى بالدورى فى خطة حصار أهل القمة وانتظار تعثرهم للقبض على صدارة المسابقة وتدور مناقشات داخل جهاز الزمالك للبدء بالمغربى محمد أوناجم فى التشكيلة الأساسية على حساب أحمد زيزو خاصة بعد إصابة الأخير فى اللقاء الماضى أمام بيراميدز فى الجولة السابعة بالدورى خاصة بعدما تألق اللاعب المغربى عقب نزوله بين شوطى المباراة بدلا من زيزو الذى خضع لبرنامج تأهيلى خلال الأيام الماضية.

وجاءت قائمة الزمالك فى المباراة كالتالى:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد أبوجبل - محمد صبحي.
 
خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - أحمد عيد - إسلام جابر - محمد عنتر.
 
خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - يوسف أوباما - محمد أوناجم- أشرف بن شرقي - مصطفى فتحي - كريم بامبو - إمام عاشور.
 
خط الهجوم: مصطفى محمد - عمر السعيد.
 
ويغيب عن الزمالك محمود شيكابالا وعبد الله جمعة وحازم إمام وأحمد سيد زيزو ومحمود عبد العزيز ومحمود الونش للإصابة.
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