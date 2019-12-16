الأربعاء.. 6 نساء مؤثرات في عالم الموضة العربية ضمن فعاليات عروض أزياء IFA النسخة السادسة

كشف أحمد عليوة رئيس الاتحاد العربي للموضة، انطلاق النسخة السادسة من فعاليات عروض أزياء IFA، يومي 17 و18 ديسمبر الجاري، وتهدف النسخة الجديدة لدعم المرأة من خلال مشاركة 6 من النساء المؤثرات في عالم الموضة العربية والإفريقية خلال عروض الازياء المباشرة.

وأكد "عليوة" أن عروض ازياء انترناشونال فاشون اورد 2019 في نسختها السادسة ذات طابع خاص هذا العام، وخاصة بعد إنشاء الاتحاد العربي للموضة، مؤكدًا ان هذه الدورة تتميز بمشاركة نسائية خالصة في محاولة لوضع مفاهيم جديدة لعروض الأزياء في مصر، والتي تهدف الى بُعد مجتمعي، وموضوع هذا العام عن المرأة تأكيدًا أن المراة نصف المجتمع وانها تشارك جنبًا الى جنب مع الرجل، ولذلك تدعم هذه العروض المرأة وفي هذه الصناعة بالاخص، والتي لا ننكر أنها كانت سببًا رئيسيًا في قوة العديد من اقتصادات العالم.

وحول المشاركة النسائية هذا العام أكد عليوة ان هناك 6 نماذج من المصممات العربيات اللائي لهن باع كبير في الدول العربية يشاركن في هذه النسخة من IFA.

من ناحية أخرى من المزمع أن تحيي حفل IFA النجمة المغربية دنيا بطمة بحضور الفنانة نيرمين الفقي ورجاء الجداوي ورانيا منصور ومنة جلال وعبير صبري وهاني البحيري ورانيا فريد شوقي ومنة فضالي وغيرهم من نجوم الفن والمجتمع.