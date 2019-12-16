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تشكيل مباراة كوكاكولا وبتروجت

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 02:38 م
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بوابة الفجر
نورهان فضل
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أعلن ممدوح عبدالحي المدير الفني لفريق كوكاكولا، تشكيل فريقه أمام بتروجيت، في المباراة التي تقام على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري القسم الثاني.

ويضم التشكيل كلا من: محمد ميلا، كريم عرفات، معتز نجيب، اسلام كمونة، أحمد عبدالمنعم، أحمد بندق، أحمد حسن، كريم حلاوة، أكرم عبدربه، محمود أحمد، إريك.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من: عمرو عبدالمجيد، مصطفى عبدالوهاب، ايهاب عبدالمقصود، محمود عرفات، محمد عيد، محمد ناجي جدو.

كما أعلن علاء عبدالعال، المدير الفني لفريق بتروجت، تشكيل فريقه أمام ، الذي يضم كالتالي:

محمد أبو النجا، سامح إبراهيم، حسام حسن، أحمد السباعي، محمود عماد، خالد عبدالرازق، محمود محمد، مصطفى فرغلي محمد حسن، محمود ربيع.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا : أحمد علي، أحمد ربيع، جون جميل، أحمد سامي، أحمد عفيفي، إسلام عادل، حسين حمدي.

ويدير اللقاء الحكم أحمد حامد، محمد محمود لطفي، وهشام هاشم .

يحتل بتروجت المركز الثامن برصيد 9 نقاط، فيما جاء كوكاكولا في المركز التاسع برصيد 9 نقاط.

ترتيب المجموعة الثانية


1- سيراميكا 17 نقطة

2- القناة 12 نقطة

3- جمهورية شبين 12 نقطة

4- منتخب السويس 11 نقطة

5- النجوم 10 نقاط

6- النصر 10 نقاط

7- الداخلية 9 نقاط

8- بتروجت 9 نقاط

9- كوكاكولا 9 نقاط

10- المريخ 5 نقاط

11- الترسانة 3 نقاط

12- الزرقا نقطتين
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الكلمات المفتاحية

كوكاكولا بتروجت اخبار الرياضة

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