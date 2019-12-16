تشكيل مباراة كوكاكولا وبتروجت





أعلن ممدوح عبدالحي المدير الفني لفريق كوكاكولا، تشكيل فريقه أمام بتروجيت، في المباراة التي تقام على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري القسم الثاني.



ويضم التشكيل كلا من: محمد ميلا، كريم عرفات، معتز نجيب، اسلام كمونة، أحمد عبدالمنعم، أحمد بندق، أحمد حسن، كريم حلاوة، أكرم عبدربه، محمود أحمد، إريك.



ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من: عمرو عبدالمجيد، مصطفى عبدالوهاب، ايهاب عبدالمقصود، محمود عرفات، محمد عيد، محمد ناجي جدو.



كما أعلن علاء عبدالعال، المدير الفني لفريق بتروجت، تشكيل فريقه أمام ، الذي يضم كالتالي:



محمد أبو النجا، سامح إبراهيم، حسام حسن، أحمد السباعي، محمود عماد، خالد عبدالرازق، محمود محمد، مصطفى فرغلي محمد حسن، محمود ربيع.



ويجلس على مقاعد البدلاء كلا : أحمد علي، أحمد ربيع، جون جميل، أحمد سامي، أحمد عفيفي، إسلام عادل، حسين حمدي.



ويدير اللقاء الحكم أحمد حامد، محمد محمود لطفي، وهشام هاشم .



يحتل بتروجت المركز الثامن برصيد 9 نقاط، فيما جاء كوكاكولا في المركز التاسع برصيد 9 نقاط.



ترتيب المجموعة الثانية





1- سيراميكا 17 نقطة



2- القناة 12 نقطة



3- جمهورية شبين 12 نقطة



4- منتخب السويس 11 نقطة



5- النجوم 10 نقاط



6- النصر 10 نقاط



7- الداخلية 9 نقاط



8- بتروجت 9 نقاط



9- كوكاكولا 9 نقاط



10- المريخ 5 نقاط



11- الترسانة 3 نقاط



12- الزرقا نقطتين