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نتيجة قرعة دور 32 من الدوري الأوروبي

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 02:34 م
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قرعة دور 32 من الدوري الأوروبي
قرعة دور 32 من الدوري الأوروبي
مصطفى صابر
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أسفرت قرعة دور 32 من الدوري الأوروبي عن مواجهات نارية والتي أجريت القرعة في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة.

- أقوى الفرق المشاركة في الدوري الأوروبي

يشارك كلا من أرسنال و مانشستر يونايتد الإنجليزيين في الدوري الأوروبي سبب خروجمها من صراع المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا ، وسينضم إليهما بعض الأندية الكبيرة مثل الإنتر و أياكس الذي تأهل لنصف نهائي دوري الأبطال في النسخة الماضية، بالإضافة إلى سالزبورج الذي قدم مباريات ممتازة في ذات الأذنين ولكنه احتل الترتيب الثالث في مجموعته.

مواجهات دور 32 الدوري الأوروبي:

وولفرهامبتون - إسبانيول

سبورتنج لشبونة - اسطنبول باشاكشهير

خيتافي - أياكس

باير ليفركوزن - بورتو

كوبنهاجن - سلتيك

أبويل - بازل

كلوج - إشبيلية

أوليمبياكوس - آرسنال

ألكامار - لاسك

كلوب بروج - مانشستر يونايتد

لودوجورتس - إنتر ميلان

آينتراخت فرانكفورت - سالزبورج

شاختار دونيتسك - بنفيكا

فولفسبورج - مالمو

روما - جينت

رينجرز - براجا

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