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بالارقام.. ماذا قدم توتنهام أمام الأندية الألمانية في دوري أبطال أوروبا ؟

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 02:24 م
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توتنهام
توتنهام
أحمد عصام
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أجريت منذ قليل قرعة دور الثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث أوقعت القرعة مواجهة نارية بين فريق لايبزيج الألماني وفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

وكان فريق توتنهام هوتسبير قد صعد لدور ال16 في البطولة الأوروبية، وذلك بعد احتلاله وصافة ترتيب مجموعته بعد فريق بايرن ميونيخ الألماني والذي نجح في الفوز على الفريق الإنجليزي ذهابا وإيابا.

وواجه فريق توتنهام الأندية الألمانية في دوري أبطال أوروبا 10 مرات، حيث نجح في تحقيق الفوز خلال 5 مواجهات وتعرض للهزيمة في مباراتين فقط وتعادل في ثلاث لقاءات بدوري الأبطال.

وتسببت النتيجة الكبيرة الذي حققها فريق بايرن ميونيخ على توتنهام في دور المجموعات بنتيجة سبعة أهداف مقابل هدفين في رحيل المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو والتعاقد مع البرتغالي جوزيه مورينيو والذي فاز بدوري الأبطال مع ثلاث أندية مختلفة.

ويعد فريق ليفربول هو بطل بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث فاز على فريق توتنهام هوتسبير في المباراة النهائية بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الواندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد.

وجاءت مواجهات دور الثمن نهائي في دوري أبطال أوروبا كالتالي :-

- برشلونة vs نابولي
- ليفربول vs أتليتكو مدريد
- فالنسيا vs اتالانتا
- يوفنتوس vs أولمبيك ليون
- مانشستر سيتي vs ريال مدريد
- تشيلسي vs بايرن ميونيخ
- باريس سان جيرمان vs بوروسيا دورتموند
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