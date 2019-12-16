ننشر المواعيد الكاملة لدور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا

أجريت ظهر اليوم الاثنين بمدينة نيون السويسرية قرعة دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي أسفرت عن مواجهات نارية.



وأسفرت القرعة عدة مباريات قوية حيث سيخوض ريال مدريد مواجهة نارية أمام مانشستر سيتي الإنجليزي، فيما سيضرب برشلونة موعدًا مع نابولي، أما حامل اللقب ليفربول سيواجه أتلتيكو مدريد، كما يخوض بايرن ميونيخ اختبارًا صعبًا للغاية أمام تشيلسي أما باقي المباريات فيواجه توتنهام نظيره لايبزيج الألماني ويوفنتوس مع ليون وبوروسيا دورتموند مع باريس سان جيرمان وفالنسيا مع أتالانتا.



ونستعرض في هذا التقرير مواعيد دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا :-



مباريات الذهاب

بوروسيا دورتموند × باريس سان جيرمان الثلاثاء 18 فبراير 2020

أتلتيكو مدريد × ليفربول الثلاثاء 18 فبراير 2020

أتلانتا × فالنسيا الأربعاء 19 فبراير 2020

توتنهام × لايبزيج الأربعاء 19 فبراير 2020

تشيلسي × بايرن ميونيخ الثلاثاء 25 فبراير 2020

نابولي × برشلونة الثلاثاء 25 فبراير 2020

ريال مدريد × مانشستر سيتي الأربعاء 26 فبراير 2020

ليون × يوفنتوس ا{بعاء 26 فبراير 2020



مباريات الإياب

فالنسيا × أتلانتا الثلااء 10 مارس 2020

لايبزيج × توتنهام الثلاثاء 10 مارس 2020

باريس سان جيرمان × بوروسيا دورتموند الأربعاء 11 مارس 2020

ليفربول × أتلتيكو مدريد الأربعاء 11 مارس 2020

مانسستر سيتي × ريال مدريد الثلاثاء 17 مارس 2020

يوفنتوس × ليون الثلاثاء 17 مارس 2020

بايرن ميونيخ × تشيلسي الأربعاء 18 مارس 2020

برشلونة × نابولي 18 مارس 2020.