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ننشر المواعيد الكاملة لدور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 02:25 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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أجريت ظهر اليوم الاثنين بمدينة نيون السويسرية قرعة دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي أسفرت عن مواجهات نارية.

وأسفرت القرعة عدة مباريات قوية حيث سيخوض ريال مدريد مواجهة نارية أمام مانشستر سيتي الإنجليزي، فيما سيضرب برشلونة موعدًا مع نابولي، أما حامل اللقب ليفربول سيواجه أتلتيكو مدريد، كما يخوض بايرن ميونيخ اختبارًا صعبًا للغاية أمام تشيلسي أما باقي المباريات فيواجه توتنهام نظيره لايبزيج الألماني ويوفنتوس مع ليون وبوروسيا دورتموند مع باريس سان جيرمان وفالنسيا مع أتالانتا.

ونستعرض في هذا التقرير مواعيد دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا :-

مباريات الذهاب
بوروسيا دورتموند × باريس سان جيرمان الثلاثاء 18 فبراير 2020
أتلتيكو مدريد × ليفربول الثلاثاء 18 فبراير 2020
أتلانتا × فالنسيا الأربعاء 19 فبراير 2020
توتنهام × لايبزيج الأربعاء 19 فبراير 2020
تشيلسي × بايرن ميونيخ الثلاثاء 25 فبراير 2020
نابولي × برشلونة الثلاثاء 25 فبراير 2020
ريال مدريد × مانشستر سيتي الأربعاء 26 فبراير 2020
ليون × يوفنتوس ا{بعاء 26 فبراير 2020

مباريات الإياب
فالنسيا × أتلانتا الثلااء 10 مارس 2020
لايبزيج × توتنهام الثلاثاء 10 مارس 2020
باريس سان جيرمان × بوروسيا دورتموند الأربعاء 11 مارس 2020
ليفربول × أتلتيكو مدريد الأربعاء 11 مارس 2020
مانسستر سيتي × ريال مدريد الثلاثاء 17 مارس 2020
يوفنتوس × ليون الثلاثاء 17 مارس 2020
بايرن ميونيخ × تشيلسي الأربعاء 18 مارس 2020
برشلونة × نابولي 18 مارس 2020.
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