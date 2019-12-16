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مغنية أمريكية تقرأ آية الكرسي بصوت جميل في خشوع (فيديو)

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 02:24 م
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جينيفر جراوت
جينيفر جراوت
الفجر الفني
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فاجأت جينيفر جراوت متسابقة Arabs Got Talent الأمريكية الشهيرة جمهورها على الفيسبوك بنشر مقطع فيديو لها وهي تتلو آية الكرسي بصوت جميل في خشوع أبهر رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

 

اعتناق الإسلام

 

وكانت جينيفر جراوت قد أعلنت اعتناقها الإسلام عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك في عام 2014.

 

وظهرت جينيفر جراوت فى الفيديو وقتها وهى تنطق الشهادتين ثم قامت بعد ذلك بتلاوة سورة الفاتحة، وظهر معها فى الفيديو صديقها المغربي سعيد راقص الأكروبات.

 

 خليفة أسمهان

 

لقبت جينيفر جراوت بخليفة أسمهان عقب أولى إطلالاتها في برنامج "أراب جوت تالنت" في موسمه الثالث.  

 

عاشت في المغرب فترة طويلة وقدمت هناك العديد من الحفلات الغنائية، وابتعدت عن الفترة بعد عودتها إلى أمريكا.

 

Arabs Got Talent

 

ترى جينيفر جراوت أن برنامج Arabs Got Talent منحنها شهرةً واسعة في وقتٍ وجيز،  وأن زواجها وولادتها سبب ابتعادها عن الوسط الفني خلال الفترة الماضية.

 

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