قرعة دوري أبطال أوربا.. التاريخ ينتصر ليوفنتوس في مواجهة ليون

أسفرت قرعة دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا عن مواجهة قوية ستجمع نادي يوفنتوس الإيطالي بفريق ليون الفرنسي.





وستقام مواجهة الذهاب في ملعب جيرلاند في منتصف فبراير المقبل، على أن تلعب مواجهة العودة في شهر مارس في ملعب أليانز ستاديوم بمدينة تورينو الإيطالية





تاريخ مواجهات ليون ويوفنتوس





ويميل التاريخ للبيانكونيري في مواجهة ليون، حيث تواجها في 4 مباريات سابقة، فاز منها اليوفي بثلاث مباريات، وانتهت مباراة واحدة بالتعادل، ولم يسطتع الفريق الفرنسي تحقيق أي فوز على اليوفي من قبل.









وسجل لاعبو يوفنتوس أربعة أهداف في شباك ليون، فيما هز لاعبو ليون شباك البيانكونيري في مناسبتين.





كانت أولى المواجهات بين الفريقين في قبل نهائي بطولة الدوري الأوروبي موسم 2013/2014 ، وفاز اليوفي ذهاباً وإياباً، حيث فاز في جيرلاند بهدف نظيف وفاز في تورينو بهدفين لهدف.





وتكررت المواجهة في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا موسم 2016/2017 ، حيث فاز اليوفي مرة أخرى في جيرلاند بهدف دون رد، وتعادل الفريقان إيجابياً في ملعب أليانز بهدف في كل شبكة.





فهل يواصل اليوفي سطوته على ليون، أم تشهد دوري الأبطال هذا الموسم مفاجأة غير سارة لرفقاء كريستاينو رونالدو.