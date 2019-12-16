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"الأمن العام" ينجح في الصلح بين 4 عائلات بقنا وأسوان

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 02:15 م
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بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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نجحت مديرية أمن قنا بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، في عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بدائرة مركز شرطة فرشوط في النزاع القائم بينهما، وذلك في حضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية، وأعضاء لجنة المصالحات وكبار رؤوس العائلات وأفراد العائلتين.

ومن ناحية أخرى نجحت مديرية أمن أسوان بالاشتراك مع قطاع الأمن العام في إنهاء النزاع القائم بين عائلتين بدائرة مركز شرطة إدفو، وذلك في حضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية، وأعضاء لجنة المصالحات وكبار رؤوس العائلات وأفراد العائلتين. 

وتم التوفيق والصلح بين الأطراف وأقروا جميعًا بالصلح النهائي، هذا وقد أشاد الحاضرون بجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لإنهاء النزاعات بالصلح بين أطرافها.
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