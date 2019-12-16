أسعار مواد البناء اليوم الاثنين 16-12-2019 في الاسواق المحلية

أسعار مواد البناء اليوم

استقرت اسعار مواد البناء اليوم في الأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، وتحافظ أسعار مواد البناء على حالة الاستقرار في السوق المحلى خلال تعاملات الفترة القليلة الماضية بعد اخر ارتفاع شهدته اسعار الحديد والاسمنت، وننشر فيما يلي اخر تحديثات اسعار مواد البناء اليوم في الأسواق المحلية وجاءت على النحو التالي:





اسعار الحديد اليوم في الاسواق المحلية

سجل حديد السويس 10 ألاف جنيه للطن، و سجل حديد سرحان 10 آلاف و100 جنيه للطن، فيما سجل سعر حديد المصريين عند 10 آلاف جنيه للطن، و سجل سعر حديد العتال 10 آلاف و100 جنيها للطن، و سجل حديد المعادي سجل 9 آلاف و850 جنيه للطن، وسجل حديد الجارحي اليوم 9600 جنيه للطن، بينما سجل حديد عنتر 9740 جنيهًا للطن، و سجل سعر حديد عطية 10 آلاف و100 جنيهًا للطن، وسجل حديد بشاي 10 آلاف و100 جنيه للطن، و سجل حديد المراكبي 10 آلاف للطن، و سجل سعر حديد عز 10370 جنيهًا للطن.





اسعار الاسمنت اليوم في مصر

سجل سعر طن أسمنت أسوان 820 جنيهًا للطن، و سجل سجل الأسمنت الأبيض العادة 2450 جنيهًا، و سجل سعر رويال العادة 2400 جنيه للطن، و سجل سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 875 جنيهًا للطن، سجل أسمنت قاهر البحار 915 جنيه للطن، وسجل أسمنت السويس سي ووتر 875 جنيهًا للطن، و سجل سعر طن أسمنت الصخرة 818 جنيهًا للطن، وسجل سعر طن أسمنت السويدي 900 جنيها للطن، و سجل سعر أسمنت النصر 838 جنيها للطن، سجل سعر أسمنت حلوان 898 جنيهًا للطن، و سجل سعر طن أسمنت شورى 788 جنيهًا للطن، بينما سجل الأسمنت الأبيض 2400 جنيه.



