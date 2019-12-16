محامو سيدي بوزيد: "متمسّكون بالمسار الثوري"

في بيان أُصدر اليوم الإثنين 16 ديسمبر 2019، وبمناسبة استعداد ولاية سيدي بوزيد لإحياء الذكرى التاسعة لثورة 17 ديسمبر 2010، عبّر محامو الجهة عن عميق انشغالهم بما شهده المسار الثوري من انتكاسة بفعل تغلغل لوبيات الفساد ورجوع "قوى الردة للمشهد العام".





وأعلن المحامون، عن "تمسّكهم بالمسار الثوري كطريق أوحد لتحقيق أهداف الثورة الحقيقية"، مطالبين "باعتماد تاريخ 17 ديسمبر يوما وطنيا للإحتفاء بثورة الحرية والكرامة تفعيلا لتوطئة دستور الجمهورية الثانية 2014".





كما ناشدوا في ذات البيان، "جميع القوى الحية في هذا الوطن بالتصدي لكل أشكال الالتفاف على ثورة الكادحين والمستضعفين، وبإفشال كل مخطّطات لوبيات التهريب والإرهاب والاقتصاد الموازي واستنزاف ثروات البلاد وتنفيذ أجندات ما وراء البحار".





وأعلن المحامون أن "الثورة مستمرة وأن تيارها الجارف سيلفظ كل الشوائب التي علقت بها كما لفظ من قبلها عصابة السراق ومصاصي دماء الشعب"، حسب نصّ البيان.