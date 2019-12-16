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73 سفينة إجمالي الحركة بميناء الإسكندرية

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 02:07 م
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ميناء الإسكندرية
ميناء الإسكندرية
دينا حسن- محمد رجب
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قال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إن الميناء يشهد نشاطا في حركة العمل اليوم الإثنين، حيث تواجد به 73 سفينة، وبلغ عدد السفن العاملة على الأرصفة 27 سفينة جارٍ تفريغهم، منهم 6 سفن حاويات، عدد 4 سفن بترول، وعدد 10 سفن بضائع عامة، وتواجد بالمخطاف الخارجي 22 سفينة، وقد تم دخول وخروج 9500 شاحنة عامة من وإلي الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ووجه الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة هيئة الميناء الإدارات المختصة للتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية لتسهيل كافة الإجراءات وتذليل العقبات لضمان دخول وخروج الشاحنات والسفن والبضائع من وإلى الميناء بشكل آمن.
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