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مسؤول تركي: نشر أول طائرة مسيرة مسلحة في شمال قبرص

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 02:07 م
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بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
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صرح مسؤول تركي، بأن طائرة بدون طيار تركية كانت تهدف للمساعدة في البحث عن الهيدروكربونات في شرق البحر المتوسط هبطت في مطار بجزيرة قبرص المقسمة اليوم الاثنين، في خطوة قد تزيد من التوترات بين تركيا واليونان.

وتم تقسيم قبرص، وهي عضو في الاتحاد الأوروبي، في الغزو التركي في عام 1974 بسبب انقلاب قصير مستوحى من اليونان.

 وقد جادل مع تركيا لسنوات حول ملكية الوقود الأحفوري في شرق البحر الأبيض المتوسط، ويعتقد أنه غني بالغاز الطبيعي.

وقال رئيس مديرية صناعة الدفاع التركية إسماعيل دمير اليوم الإثنين، إن أول طائرة تركية بدون سلاح أقلعت من مطار في مقاطعة موجلا بغرب تركيا وهبطت في مطار جيسيتكالي. وقالت هيئة الصحة بدبي في وقت لاحق أن الطائرة بدون طيار بدأت رحلتها الأولى في شرق البحر الأبيض المتوسط، ولكنها لم تتوسع أكثر.

وبدأت تركيا في البحث عن النفط والغاز قبالة سواحل قبرص في وقت سابق من هذا العام، حيث أرسلت سفينتي حفر وسفينة استكشاف مع الطائرات بدون طيار ترافقهما. وردًا على ذلك، وصف الاتحاد الأوروبي الأنشطة بأنها عقوبات غير قانونية وجاهزة ضد تركيا.

وأوضحت أنقرة أن بعض المناطق التي تعمل فيها السفن القبرصية اليونانية هي إما على جرفها القاري أو في المناطق التي تتمتع فيها الدولة القبرصية التركية بحقوق على أي اكتشافات.

وفي الشهر الماضي، وقعت تركيا وحكومة ليبيا المعترف بهما دوليًا اتفاقًا حول الحدود البحرية في البحر. واتهمت أثينا تركيا بانتهاك القانون الدولي بالصفقة، ولكن أنقرة تنفي المزاعم وتقول إن الاتفاق يهدف إلى الدفاع عن حقوقها في المنطقة.

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الكلمات المفتاحية

ليبيا قبرص طائرة بدون طيار تركيا

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