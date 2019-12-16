بشرى لريال مدريد.. زيدان لا يسقط ضد مانشستر سيتي

أجريت قرعة دوري أبطال أوروبا لدور الـ16 والتي أسفرت عن مواجهات نارية حيث سيخوض ريال مدريد مواجهة نارية أمام مانشستر سيتي الإنجليزي فيما سيضرب برشلونة موعدًا مع نابولي، أما حامل اللقب ليفربول سيواجه أتلتيكو مدريد، كما يخوض بايرن ميونيخ اختبارًا صعبًا للغاية أما تشيلسي.

وستكون الأضواء مسلطة على المواجهة النارية التي ستجمع بين ريال مدريد ومانشستر سيتي علمًا أن كلا الفريقين يقودهما 2 مدربين من الأفضل في العالم سواء زين الدين زيدان أو بيب جوارديولا.

زين الدين زيدان ضد مانشستر سيتي

واجه المدرب الفرنسي فريق مانشستر سيتي في مباراتين فقط حيث حقق الفوز في مباراة وتعادل في مثلها.

وتفوق ريال مدريد على مانشستر سيتي بهدف نظيف في ذهاب ربع النهائي، فيما تعادل إيابًا في إنجلترا بدون أهداف.

جوارديولا ضد ريال مدريد

واجه بيب جوارديولا فريق ريال مدريد في 17 مناسبة طوال مسيرته التدريبية سواء مع برشلونة أو بايرن ميونيخ.

وحقق جوارديولا الفوز على ريال مدريد في 9 مباريات بينما تعادل في 4 مباريات وتلقى الخسارة في 4 مباريت مثلهم.

وكانت أكبر نتيجة حققها جوارديولا أمام ريال مدريد الفوز في الكلاسيكو بنتيجة 6-2 و 5-0 فيما كانت أكبر خسارة تلقاها على يد الفريق الملكي عندما كان مدربًا لبايرن ميونيخ برباعية نظيفة.



