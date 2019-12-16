منتدى شباب العالم| الأمم المتحدة: استخدام التكنولوجيا يخفض التكلفة





وأشار، خلال جلسة "أفاق التنمية المستدامة في أفريقيا" ضمن فعاليات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم، اليوم الإثنين، إلى أن لدينا الكثير من الحلول لمواجهة تحديات التنمية المستدامة، منوها بأن تعميم التكنولوجيا وتوسيع استخدامها سيفيد المجتمعات كونها قليلة الموارد.



وأوضح أن هناك وسائل تكنولوجية ساعدت الإنسان في حياته، مثل الساعة التي تقيس ضربات القلب، منوها بأن استخدام التكنولوجيا من شأنه تخفيض التكلفة.



قال ألوك جاسوار، مدير مختبر الأمم المتحدة للاختبار التكنولوجي بمصر، إن دور التكنولوجيا لا يمكن التفاوض بشأنه، حيث قد دخلت التكنولوجيا الرقمية في كل مناحي الحياة، فقد سهلت على المواطن قضاء الكثير من مصالحه.