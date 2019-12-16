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محافظ المنوفية يحيل عاملي 4 وحدات صحية بقويسنا للتحقيق

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 01:56 م
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المحافظ
المحافظ
أحمد الباهي
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أحال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، أطقم النوبتجية المسائي العاملين بالوحدات الصحية لميت أبو شيخة، وميت سراج وطه شبرا وشمنديل بمركز ومدينة قويسنا، للتحقيق بالإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة؛ نظراً لغلق الوحدات وعدم تواجد العاملين بها، وكذا إحالة الطبيب النوبتجي بالوحدة الصحية لكفر وهب للتحقيق لتركه العمل.

وجاء ذلك بناءً على تقرير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان العام بالمرور على الوحدات الصحية والمحلية، لمتابعة مدى انتظام سير العمل بالمركز.

كما تبين انتظام العمل وتواجد النوبتجيات بالوحدات الصحية بأم خنان وأشليم، وبالمرور على الوحدات المحلية تبين انتظام سير العمل وتواجد أطقم النوبتجية بوحدة أم خنان وطه شبرا وأشليم وعرب الرمل.

وأصدر محافظ المنوفية تعليماته لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا بتلافي الملاحظات الواردة بالتقرير وتمهيد طريق ميت أبو شيخة حتى مدخل العجايزة، وكذا طريق العجايزة مروراً بأم خنان ورفع الإشغالات على جانبي الطريق، ورفع ناتج التطهير من على جانبي طريق شمنديل وأشليم.
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