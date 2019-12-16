غدًا.. مكتبة الإسكندرية تحتفل باليوم العالمي لذوي الاحتياجات

ينظم قطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية، بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، احتفالية بعنوان (أنا بطل.. أنت مين؟) وذلك الساعة العاشرة صباح غدًا الثلاثاء.



وفي هذا السياق، أكد الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، أهمية دور المكتبة تجاه الفئات المختلفة في المجتمع ومن أبرزهم ذوي الاحتياجات الخاصة، وأن المكتبة تولي أهمية خاصة بالبرامج الخدمية لمساعدة الراغبين في التعلم والتواصل الثقافي خاصة من ذوي الاحتياجات الخاصة.



ومن ناحيته، أشار الدكتور أمجد الجوهري، رئيس قطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية، إلى أهمية أنشطة وورش عمل مكتبة ذوي الاحتياجات الخاصة ودورها الفعّال في المجتمع؛ حيث تعد المكتبة من المؤسسات الرائدة في هذا المجال على مستوى الوطن العربي.



وأضاف أن الاحتفالية سوف تتضمن نبذة عن الإعاقات المختلفة وبعض العروض الفنية والترفيهية التي يقدمها الأفراد المشاركين من ذوي الاحتياجات الخاصة. وتُختتم الاحتفالية بتكريم الأطفال المشاركين في الدورة التأسيسية من بينالي القاهرة الدولي الأول لفنون الطفل تحت 18 عامًا، وتوزيع الهدايا على الأفراد المشاركين في الاحتفالية.

