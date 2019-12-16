Advertisements
Advertisements
Advertisements

غدًا.. مكتبة الإسكندرية تحتفل باليوم العالمي لذوي الاحتياجات

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 01:56 م
Advertisements
مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية
دينا حسن- محمد رجب
Advertisements
ينظم قطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية، بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، احتفالية بعنوان (أنا بطل.. أنت مين؟) وذلك الساعة العاشرة صباح غدًا الثلاثاء.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، أهمية دور المكتبة تجاه الفئات المختلفة في المجتمع ومن أبرزهم ذوي الاحتياجات الخاصة، وأن المكتبة تولي أهمية خاصة بالبرامج الخدمية لمساعدة الراغبين في التعلم والتواصل الثقافي خاصة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ومن ناحيته، أشار الدكتور أمجد الجوهري، رئيس قطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية، إلى أهمية أنشطة وورش عمل مكتبة ذوي الاحتياجات الخاصة ودورها الفعّال في المجتمع؛ حيث تعد المكتبة من المؤسسات الرائدة في هذا المجال على مستوى الوطن العربي.

وأضاف أن الاحتفالية سوف تتضمن نبذة عن الإعاقات المختلفة وبعض العروض الفنية والترفيهية التي يقدمها الأفراد المشاركين من ذوي الاحتياجات الخاصة. وتُختتم الاحتفالية بتكريم الأطفال المشاركين في الدورة التأسيسية من بينالي القاهرة الدولي الأول لفنون الطفل تحت 18 عامًا، وتوزيع الهدايا على الأفراد المشاركين في الاحتفالية.
Advertisements

أخبار تهمك

بث مباشر| مشاهدة قرعة دوري ابطال اوربا دور الـ16 موسم 2020/2019

منذ ساعتين و 34 دقيقة

قرعة دوري أبطال أوروبا .. جوارديولا قاهر ريال مدريد إلا قليلا

منذ 34 دقيقة

« يلا شوت DRAW» مشاهدة قرعة دوري الابطال بث مباشر KORA LIVE يلا كورة uefa champions league رابط beIN SPORT اونلاين PLU

منذ ساعتين

بالأرقام.. كيف كانت مواجهات مانشستر سيتي مع ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا ؟

منذ 40 دقيقة

مرتضى يفجر مفاجأة جديدة في قضية كهربا والأهلي

منذ ساعتين و 16 دقيقة

مراسم قرعة دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا

منذ ثلث ساعة

نتيجة قرعة دوري أبطال أوروبا اليوم كاملة.. مواجهات صعبة وأخرى شبه محسومة

منذ ساعة

بث مباشر| مشاهدة نتائج قرعة دور الـ١٦ في بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم uefa champions league draw| بي إن سبورت News

منذ ساعة و 18 دقيقة

قرعة دوري أبطال أوروبا.. برشلونة أمام نابولي في مواجهة مشتعلة

منذ ساعة و 21 دقيقة

مشاهدة قرعة دوري ابطال اوربا دور الـ16 uefa champions league draw بث مباشر قرعة دوري أبطال أوربا الان

منذ ساعتين و 54 دقيقة

التاريخ لا يكذب يا صلاح.. أتلتيكو مدريد عقدة ليفربول (أرقام)

منذ أقل من ساعة

بيضرب المواطنين.. مفاجأة في واقعة التنمر على عامل نظافة بالغربية

منذ حوالي 4 ساعات

خبر سار.. وعد جديد من السيسي إلى المصريين

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل.. ريال مدريد وأتلتيكو يحددان قرعة دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 3 ساعات

مرتضى منصور يصدر قرارًا عاجلاً ضد الأهلي وكهربا

منذ حوالي 13 ساعة

السيسي ومنتدى الشباب.. جولة في صحف اليوم الإثنين

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
01:10 م

بث مباشر| مشاهدة نتائج قرعة دور الـ١٦ في بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم uefa champions league draw| بي إن سبورت News

مشاهدة قرعة دوري ابطال اوربا دور الـ16 uefa champions league draw بث مباشر قرعة دوري أبطال أوربا الان

11:34 ص

نتيجة قرعة دوري أبطال أوروبا اليوم كاملة.. مواجهات صعبة وأخرى شبه محسومة

01:24 م

قرعة دوري أبطال أوروبا .. جوارديولا قاهر ريال مدريد إلا قليلا

01:54 م

خبر سار.. وعد جديد من السيسي إلى المصريين

11:34 ص

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status