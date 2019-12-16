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حفل أنغام مصطفى بقصر "بشتاك".. الخميس
الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 01:52 م
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الفجر الفني
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يقيم "بيت الغناء العربي" بقصر
الأمير بشتاك – بشارع المعز – التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية في السابعة والنصف
مساء الخميس 19 ديسمبر حفل غنائي للفنانة أنغام مصطفى وفرقتها الموسيقية.
يتضمن برنامج الحفل تقديم باقة مختارة من أغاني التراث
الموسيقي منها: "الحب جميل"، "مخاصمني بقاله مدة"، "علي قد
الشوق"، "من حبي فيك يا جاري"، "عن العشاق"، و"ميدلي
وردة".
يذكر أن أنغام مصطفى تخرجت من قسم الأصوات
بأكاديمية الفنون، وتعمل صوليست بفرقة الموسيقي العربية للتراث.
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