حفل أنغام مصطفى بقصر "بشتاك".. الخميس

يقيم "بيت الغناء العربي" بقصر الأمير بشتاك – بشارع المعز – التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية في السابعة والنصف مساء الخميس 19 ديسمبر حفل غنائي للفنانة أنغام مصطفى وفرقتها الموسيقية.

يتضمن برنامج الحفل تقديم باقة مختارة من أغاني التراث الموسيقي منها: "الحب جميل"، "مخاصمني بقاله مدة"، "علي قد الشوق"، "من حبي فيك يا جاري"، "عن العشاق"، و"ميدلي وردة".