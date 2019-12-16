Advertisements
Advertisements
Advertisements

بالأرقام.. كيف كانت مواجهات مانشستر سيتي مع ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا ؟

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 01:48 م
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد عصام
Advertisements
أجريت منذ قليل قرعة دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث أوقعت القرعة فريق مانشستر سيتي الإنجليزي مع فريق ريال مدريد الإسباني وستكون تلك المباراة نارية بين الناديين في إطار البطولة الأوروبية.

وواجه فريق مانشستر سيتي نظيره ريال مدريد في أربع مواجهات من قبل في بطولة دوري أبطال أوروبا، ولم يحقق السيتي اي انتصار حتى الآن على الفريق الإسباني خلال منافسات هذة البطولة عبر تاريخه.

حيث نجح فريق ريال مدريد في تحقيق الفوز على مانشستر سيتي في مواجهتين، وحسم التعادل المواجهتين الاخرتين، وسجل لاعبو السيتي في شباك الريال 3 أهداف، بينما استقبلت شباك الفريق الأزرق 5 أهداف.
وجاءت مواجهات دور الثمن نهائي في دوري أبطال أوروبا كالتالي :-

- برشلونة vs نابولي
- ليفربول vs أتليتكو مدريد
- فالنسيا vs اتالانتا
- يوفنتوس vs أولمبيك ليون
- توتنهام هوتسبير vs لايبزيج
- تشيلسي vs بايرن ميونيخ
- باريس سان جيرمان vs بوروسيا دورتموند

يذكر أن فريق ليفربول هو بطل بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث فاز على فريق توتنهام هوتسبير في المباراة النهائية بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الواندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

كوورة أون لاين قرعة دوري ابطال ابطال اوربا ريال مدريد دوري ابطال أوربا بث مباشر الدوري الدوري المصري

أخبار تهمك

مراسم قرعة دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من نصف ساعة

مشاهدة قرعة دوري ابطال اوربا دور الـ16 uefa champions league draw بث مباشر قرعة دوري أبطال أوربا الان

منذ حوالي 3 ساعات

قرعة دوري أبطال أوروبا .. جوارديولا قاهر ريال مدريد إلا قليلا

منذ 37 دقيقة

السيسي ومنتدى الشباب.. جولة في صحف اليوم الإثنين

منذ حوالي 6 ساعات

مرتضى يفجر مفاجأة جديدة في قضية كهربا والأهلي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

نتيجة قرعة دوري أبطال أوروبا اليوم كاملة.. مواجهات صعبة وأخرى شبه محسومة

منذ ساعة و 7 دقيقة

مرتضى منصور يصدر قرارًا عاجلاً ضد الأهلي وكهربا

منذ حوالي 13 ساعة

قرعة دوري أبطال أوروبا.. برشلونة أمام نابولي في مواجهة مشتعلة

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. ريال مدريد وأتلتيكو يحددان قرعة دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 3 ساعات

بث مباشر| مشاهدة قرعة دوري ابطال اوربا دور الـ16 موسم 2020/2019

منذ ساعتين و 37 دقيقة

« يلا شوت DRAW» مشاهدة قرعة دوري الابطال بث مباشر KORA LIVE يلا كورة uefa champions league رابط beIN SPORT اونلاين PLU

منذ ساعتين و 6 دقيقة

خبر سار.. وعد جديد من السيسي إلى المصريين

منذ حوالي 3 ساعات

بيضرب المواطنين.. مفاجأة في واقعة التنمر على عامل نظافة بالغربية

منذ حوالي 4 ساعات

بث مباشر| مشاهدة نتائج قرعة دور الـ١٦ في بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم uefa champions league draw| بي إن سبورت News

منذ ساعة و 21 دقيقة

التاريخ لا يكذب يا صلاح.. أتلتيكو مدريد عقدة ليفربول (أرقام)

منذ أقل من ساعة

بالأرقام.. كيف كانت مواجهات مانشستر سيتي مع ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا ؟

منذ 43 دقيقة

موضوعات متعلقة

قبل مواجهة بوروسيا دورتموند.. ماذا يفعل توتنهام أمام الأندية الألمانية بالبطولات الأوروبية ؟

مواعيد مباريات الإياب بدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا

تعرف على الأندية المتأهلة لدوري أبطال أوروبا للموسم المقبل من الدوريات الخمس الكبرى

مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام LIVERPOOL VS tottenham بث مباشر (beIN Sports) رابط يلا شوت مباراة الوداد MaTcH live

الأندية الإنجليزية تعادل رقم ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

مجموعة بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
01:10 م

بث مباشر| مشاهدة نتائج قرعة دور الـ١٦ في بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم uefa champions league draw| بي إن سبورت News

مشاهدة قرعة دوري ابطال اوربا دور الـ16 uefa champions league draw بث مباشر قرعة دوري أبطال أوربا الان

11:34 ص

نتيجة قرعة دوري أبطال أوروبا اليوم كاملة.. مواجهات صعبة وأخرى شبه محسومة

01:24 م

قرعة دوري أبطال أوروبا .. جوارديولا قاهر ريال مدريد إلا قليلا

01:54 م

خبر سار.. وعد جديد من السيسي إلى المصريين

11:34 ص

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status