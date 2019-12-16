بالأرقام.. كيف كانت مواجهات مانشستر سيتي مع ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا ؟

أجريت منذ قليل قرعة دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث أوقعت القرعة فريق مانشستر سيتي الإنجليزي مع فريق ريال مدريد الإسباني وستكون تلك المباراة نارية بين الناديين في إطار البطولة الأوروبية.





وواجه فريق مانشستر سيتي نظيره ريال مدريد في أربع مواجهات من قبل في بطولة دوري أبطال أوروبا، ولم يحقق السيتي اي انتصار حتى الآن على الفريق الإسباني خلال منافسات هذة البطولة عبر تاريخه.





حيث نجح فريق ريال مدريد في تحقيق الفوز على مانشستر سيتي في مواجهتين، وحسم التعادل المواجهتين الاخرتين، وسجل لاعبو السيتي في شباك الريال 3 أهداف، بينما استقبلت شباك الفريق الأزرق 5 أهداف.

وجاءت مواجهات دور الثمن نهائي في دوري أبطال أوروبا كالتالي :-





- برشلونة vs نابولي

- ليفربول vs أتليتكو مدريد

- فالنسيا vs اتالانتا

- يوفنتوس vs أولمبيك ليون

- توتنهام هوتسبير vs لايبزيج

- تشيلسي vs بايرن ميونيخ

- باريس سان جيرمان vs بوروسيا دورتموند





يذكر أن فريق ليفربول هو بطل بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث فاز على فريق توتنهام هوتسبير في المباراة النهائية بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الواندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد.