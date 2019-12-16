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مسؤولة بالأمم المتحدة: الشباب الإفريقي على قدر التحدي

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 01:48 م
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صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
رقية جمال
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توجهت لويزا كروست، مسؤولة بالأمم المتحدة، بالشكر لمصر على حسن الضيافة، قائلة: "إنني أعمل بالأمم المتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعية، وأشعر بالحماسة لكوني جزء من العمل على تحقيق التنمية المستدامة".

وأوضحت، خلال كلمتها على هامش جلسة "آفاق التنمية المستدامة في إفريقيا وفرص التحديات" ضمن فعاليات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، اليوم الاثنين، أننا مازلنا بعيدين عن أهداف تحقيق التنمية المستدامة باعتبارها أجندة من قبل الشعوب ومن أجل الشعوب وليس رؤية أممية، وهي نفس الأهداف التي تتطلع لها إفريقيا في أجندة 2063.

وشددت، على أن هناك عدد كبير من الشباب الإفريقي على قدر التحدي، مصر واحدة من البلدان التي قدمت تقرير توعوي عن انخراط الشباب في التنمية المستدامة مرتين مهنأة الحكومة المصرية على هذا الجهد، مشجعة الشباب المصري على الانخراط مع الحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وعلى مصر أن تشارك خبرتها في هذا المجال مع باقي الدول، موضحة أن الأمم المتحدة لديها منصة لمراجعة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشددة على أن منتدى شباب العالم أكد قدرة الشباب على صياغة وابتكار أهداف التنمية المستدامة 2063.

ويناقش المنتدى هذا العام قضايا مختلفة منها الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن السينما، وقد أقيمت النسخة الثانية من المنتدى خلال الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر بمدينة شرم الشيخ، وشارك نحو 5000 شاب من 161 دولة.

هذا وقد استعدت وزارة الداخلية لتأمين ضيوف منتدى شباب العالم، حيث انتشرت كمائن الشرطة الثابتة بمدينة شرم الشيخ، وفي المطار لتأمين الأجواء للمنتدى، وحتى يشعر الحضور بالأمن، فضلا عن انتشار كمائن متحركة على الطرق، مع ازدياد حملات تفتيش السيارات، وانتشار الكلاب البوليسية، وكاميرات المراقبة.

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