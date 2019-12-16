الزمالك ينصب شباكه لضم هداف الدوري

وضع مسئولو نادي الزمالك نصب أعينهم على حسام حسن مهاجم فريق سموحة للظفر بخدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.







حسام حسن ظهر بصورة مميزة مع سموحة ونجح في لفت الأنظار إليه بشكل كبير والانضمام لصفوف المنتخب الوطني.





الزمالك يسعى لتدعيم خط هجومه خلال الميركاتو الشتوي المقبل، وذلك في ظل اقتراب رحيل المغربي خالد بوطيب الذي لم ينجح في إثبات نفسه مع الفريق الأبيض منذ التعاقد معه خلال شهر يناير الماضي.



ويعاني الزمالك من نقص عددي في مركز المهاجم الصريح إذ يمتلك الفريق الأبيض حاليًا بين صفوفه في هذا المركز لاعبان فقط هما مصطفى محمد وعمر السعيد، بالإضافة إلى الحاضر الغائب بوطيب الذي يعد خارج حسابات الجهاز الفني تمامًا.



ويدرس مسئولو سموحة خلال الوقت الحالي الاحتياجات اللازمة للفريق السكندري، قبل منح مسئولو الزمالك رد نهائي حول طلباتهم بخصوص انتقال حسام حسن إلى القلعة البيضاء.



سموحة ستكون له طلبات أخرى بجانب المقابل المادي، تتمثل في ضم لاعب أو لاعبان من صفوف الزمالك، يأتي منهما الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق الأبيض الذي فشلت صفقة إعارته إلى الوداد المغربي بعد أن قرر مسؤولو الأخير عدم إتمام التعاقد معه في الصيف الماضي