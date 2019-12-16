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السيسي يستقبل مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 01:37 م
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عبد الفتاح السيسي - أرشيفية
عبد الفتاح السيسي - أرشيفية
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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم بشرم الشيخ، لى يونج، مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو".

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بـ"يونج" فى مصر، معربا عن تقديره للمنظمة فى ظل التعاون المتنامي والممتد معها فيما يتعلق بالتنمية الصناعية المستدامة والشاملة، ومشددا على الالتزام بنجاح برنامج الشراكة مع اليونيدو كجزء لا يتجزأ من برنامج الإصلاح الاقتصادي والتكامل الإقليمى، وذلك من خلال دعم التنسيق بين مؤسسات وأجهزة الدولة المعنية، وبما يجعل مصر نموذجاً يحتذى به وقصة نجاح فى هذا الإطار.

وأكد الرئيس التطلع كذلك لتعميق أطر التعاون فى عدد من المجالات بين الجانبين، لاسيما من خلال مساندة اليونيدو للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمصر وتمكينها من تطبيق معايير الجودة بغرض تحقيق الاستدامة والنفاذ للأسواق، إلى جانب مساندة عدد من المجالات الأخرى كسلامة الغذاء وتعزيز التنافسية للقطاع الخاص ودعم سلاسل القيمة الاستراتيجية.

من جانبه، أعرب مدير عام اليونيدو عن تشرفه بلقاء الرئيس، لا سيما فى ظل الطفرة التنموية التى تشهدها مصر خلال الفترة الأخيرة، فضلاً عن كونه أحد الشخصيات الرئيسية المتفاعلة مع أنشطة المنظمة فيما يتعلق بتنفيذ مبادرة العقد الصناعي الثالث لإفريقيا، خصوصا فى ضوء رئاسة مصر الحالية للاتحاد الإفريقي، مشيدا فى هذا الإطار بالتزام مصر بدعم جهود ومشروعات التنمية الصناعية فى إفريقيا وتحديد الفجوات التنموية التى يجب العمل على معالجتها فى هذا الصدد، وكذا جذب انتباه المانحين الدوليين لدعمها.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث حول سبل التعاون بين الجانبين لتعزيز التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة فى مصر وإفريقيا فضلاً عن جهود تطوير المنظمة لتكون محفلاً لاتخاذ القرارات المتعلقة بالتنمية الصناعية على المستوى الدولي ونقل الخبرات والتكنولوجيا لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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