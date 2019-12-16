جميلة عوض تنتهي من تصوير فيلمها الجديد "بنات ثانوي"

أنهت الفنانة جميلة عوض، تصوير فيلمها الجديد بنات ثانوي في أولى بطولاتها النسائية السينمائية من تأليف أيمن سلامة وإخراج محمود كامل، والمقرر عرضه بالسينمات 7 يناير المقبل.





وتقدم في دور البطولة فتاة بالصف الثاني الثانوي في مدرسة حكومية وتخوض مشكلاتها شأنها شأن فتيات وشباب جيلها بهذه المرحلة.





وقالت جميلة عن دورها "سعيدة جداً بتجربة سينمائية نسائية تتصدر بطولتها فتيات، وهو أمر جيد أن نشهده بالسينما المصرية بعد أن تحمس له المنتج أحمد السبكي. أحببت تفاصيل الدور المختلفة؛ حيث أجسد دور فتاة مراهقة في مدرستها الثانوية الحكومية، وهذه الفئة الاجتماعية بخلفياتها الشعبية لم ألعبها من قبل.

وحاولت أن استعد للدور بمراقبة بعض فتيات المدراس الثانوية الحكومية والانتباه لتصرفاتهم والاستماع إلى لغة حوارهم وتعبيرهم عن مشكلاتهم التي تؤرقهم. هناك مشاهد صعبة بالفيلم ولزمها عدة انفعالات مُركبة، لكن التجربة بأكملها كانت ممتعة وشهدت الكواليس ألفة عظيمة بيننا؛ فهي بطولة نسائية ونحن فتيات تنتمي لنفس الجيل ونملك أفكار متقاربة وحس دعابة متشابه".

بنات ثانوي تدور أحداثه حول خمس فتيات في مرحلة الثانوية العامة، حيث يتعرض لما يحدث لهن أثناء رحلتهن في البحث عن ذاتهن خلال مرحلة المراهقة ومنعطفاتها الخطيرة.الفيلم من بطولةجميلةبالإضافة إلىمحمد الشرنوبيومي الغيطي وهدى المفتي وهنادي مهنا ومايان السيد.

جميلة عوض فنانة تنتمي لعائلة فنية؛ لفتت الأنظار إليها بدور هانيا في مسلسل تحت السيطرة (2015) وهو العام الذي حصلت فيه على جائزة الدير جيست كأفضل ممثلة صاعدة، قبل أن تنطلق في عدد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية المميزة مثل هيبتا: المحاضرة الأخيرة (2016)ولا تطفئ الشمس (2017) والضيف (2019) لتنال عنه جائزة أفضل ممثلة أفريقية - آسيوية في مهرجان نيو فيچن السينمائي الدولي، ويعد أحدث أعمالها فيلم سبع البرمبة (2019).