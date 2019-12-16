إدوارد لزوجته: "إنتي سندي وضهري"

تعاقد إدوارد على مسلسل "البرنس"



مشاركة إدوارد في مسلسل "حواديت الشانزلزيه"



مشاركة إدوارد في رمضان 2019



تفاصيل أغنية "رايحة لصاحباتاتي"







وجه الفنان إدوارد رسالة رومانسية إلى زوجته، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".حيث قام إدوارد بنشر صورة لزوجته، وعلق على الصورة قائلاً: "ربنا يخليكي ليا انتي سندي وضهري، وبشكرك علي وقفتك جنبي خصوصا اليومين اللي فاته دول، مهما قولت موش هقدر أوفيلك حقك، بحبك جدًا".وفي سياق آخر، يُشارك إدوارد حاليًا في مسلسل "البرنس"، والمسلسل من المُقرر عرضه في رمضان 2020،وهو بطولة محمد رمضان، غادة عادل،عبد الرحمن أبو زهرة،أحمد زاهر،صفاء الطوخي،إدوارد،روجينا، ومن إخراج محمد سامي، وإنتاج سينرجي.يُشار أن إدوارد عُرض له مؤخرًا على قناة "one" مسلسل "حواديت الشانزلزيه"، والمسلسل بطولةإدوارد، إياد نصار،داليا مصطفي، مي سليم، إنجي المقدم، دانا حمدان ، عارفة عبد الرسول، أماني كمال، فريدة سيف النصر، عزوز عادل ، إخراج مرقس عادل، إنتاج سينرجي.وعلى صعيد آخر، يُشار أن إدوارد خاض السباق الرمضاني الماضي بثلاثة مسلسلات هما "ولد الغلابة"، "حكايتي"، "علامة استفهام"، وحقق من خلالهم نجاحًا كبيرًا.والجدير بالذكر أنَّ إدوارد يقوم حاليًا بتحضير أغنية جديدة تجمعه بينه وبين ابنته ماريا، وتحمل الأغنية اسم "رايحة لصاحباتاتي"، وهي من إنتاج شركة ارتيتيود ميديا برودكشنز.