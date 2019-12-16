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إدوارد لزوجته: "إنتي سندي وضهري"
الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 01:29 م
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هبة أحمد
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وجه الفنان إدوارد رسالة رومانسية إلى زوجته، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".
حيث قام إدوارد بنشر صورة لزوجته، وعلق على الصورة قائلاً: "ربنا يخليكي ليا انتي سندي وضهري، وبشكرك علي وقفتك جنبي خصوصا اليومين اللي فاته دول، مهما قولت موش هقدر أوفيلك حقك، بحبك جدًا".
تعاقد إدوارد على مسلسل "البرنس"
وفي سياق آخر، يُشارك إدوارد حاليًا في مسلسل "البرنس"، والمسلسل من المُقرر عرضه في رمضان 2020،
وهو بطولة محمد رمضان، غادة عادل،عبد الرحمن أبو زهرة،أحمد زاهر،صفاء الطوخي،إدوارد،روجينا، ومن إخراج محمد سامي، وإنتاج سينرجي.
مشاركة إدوارد في مسلسل "حواديت الشانزلزيه"
يُشار أن إدوارد عُرض له مؤخرًا على قناة "one" مسلسل "حواديت الشانزلزيه"، والمسلسل بطولةإدوارد، إياد نصار،داليا مصطفي، مي سليم، إنجي المقدم، دانا حمدان ، عارفة عبد الرسول، أماني كمال، فريدة سيف النصر، عزوز عادل ، إخراج مرقس عادل، إنتاج سينرجي.
مشاركة إدوارد في رمضان 2019
وعلى صعيد آخر، يُشار أن إدوارد خاض السباق الرمضاني الماضي بثلاثة مسلسلات هما "ولد الغلابة"، "حكايتي"، "علامة استفهام"، وحقق من خلالهم نجاحًا كبيرًا.
تفاصيل أغنية "رايحة لصاحباتاتي"
والجدير بالذكر أنَّ إدوارد يقوم حاليًا بتحضير أغنية جديدة تجمعه بينه وبين ابنته ماريا، وتحمل الأغنية اسم "رايحة لصاحباتاتي"، وهي من إنتاج شركة ارتيتيود ميديا برودكشنز.
حيث قام إدوارد بنشر صورة لزوجته، وعلق على الصورة قائلاً: "ربنا يخليكي ليا انتي سندي وضهري، وبشكرك علي وقفتك جنبي خصوصا اليومين اللي فاته دول، مهما قولت موش هقدر أوفيلك حقك، بحبك جدًا".
تعاقد إدوارد على مسلسل "البرنس"
وفي سياق آخر، يُشارك إدوارد حاليًا في مسلسل "البرنس"، والمسلسل من المُقرر عرضه في رمضان 2020،
وهو بطولة محمد رمضان، غادة عادل،عبد الرحمن أبو زهرة،أحمد زاهر،صفاء الطوخي،إدوارد،روجينا، ومن إخراج محمد سامي، وإنتاج سينرجي.
مشاركة إدوارد في مسلسل "حواديت الشانزلزيه"
يُشار أن إدوارد عُرض له مؤخرًا على قناة "one" مسلسل "حواديت الشانزلزيه"، والمسلسل بطولةإدوارد، إياد نصار،داليا مصطفي، مي سليم، إنجي المقدم، دانا حمدان ، عارفة عبد الرسول، أماني كمال، فريدة سيف النصر، عزوز عادل ، إخراج مرقس عادل، إنتاج سينرجي.
مشاركة إدوارد في رمضان 2019
وعلى صعيد آخر، يُشار أن إدوارد خاض السباق الرمضاني الماضي بثلاثة مسلسلات هما "ولد الغلابة"، "حكايتي"، "علامة استفهام"، وحقق من خلالهم نجاحًا كبيرًا.
تفاصيل أغنية "رايحة لصاحباتاتي"
والجدير بالذكر أنَّ إدوارد يقوم حاليًا بتحضير أغنية جديدة تجمعه بينه وبين ابنته ماريا، وتحمل الأغنية اسم "رايحة لصاحباتاتي"، وهي من إنتاج شركة ارتيتيود ميديا برودكشنز.
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