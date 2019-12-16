انطلاق البرنامج الشتوي في نادي الإمارات العلمي بدبي

تزامناً مع العطلة الشتوية للطلاب ينظم نادي الإمارات العلمي التابع لندوة الثقافة والعلوم مجموعة من البرامج والأنشطة التي تسهم في شغل أوقات الفراغ لدى الأطفال والشباب وإبراز قدراتهم واستثمارها في مجالات علمية تطور مهاراتهم الابتكارية والإنتاجية وتنمي فيهم الطاقة الإيجابية.





يستهدف البرنامج الطلبة والطالبات المواطنين من عمر 7 سنوات إلى 18 عام ويمتد لمدة أسبوعين من 15 ديسمبر إلى 26 ديسمبر2019 وبشكل يومي من الخامسة عصرا إلى الثامنة مساء ويوفر النادي المواصلات للطلاب داخل إمارة دبي





يشارك في البرنامج أكثر من 130 طالب وطالبة من مواطنين الدولة في الأقسام العلمية بالنادي والأشغال اليدوية حيث يتم تحديث معامل ومختبرات النادي بشكل دوري بما يواكب التطورات العلمية في المجالات المختلفة





يوفر نادي الإمارات العلمي البيئة المثالية للابتكار والتعرّف على العلوم والفنون، فيكسر الحواجز بين الطلاب والعلوم كم تساهم برامج النادي ودوراته المنتظمة بشكل فعال في اكتشاف المواهب عند الأطفال والشباب، حيث تقدم بشكل مبسط يتناسب مع طبيعة الفئات العمرية المنتسبة للنادي وفي مختلف التخصصات.





يسعى النادي العلمي لتوفير الأنشطة العلمية ويركز على التدريب العملي والتقني للطلاب في مجال الكهرباء والإلكترونيات والروبوت والطباعة ثلاثية الأبعاد والعلوم الحياتية إضافة إلى الأعمال الفنية في مجال النجارة والأشغال اليدوية بهدف تفجير طاقات الشباب الفنية والابداعية.





تتميز مشاركات الطلاب بالإقبال الكثيف على التخصصات العلمية وخاصة علم الروبوتات والذكاء الاصطناعي واللغات البرمجية المختلفة التي تعزز المهارات التقنية والشخصية اللازمة للطلاب والتي تزيد الفرص في التأقلم مع المستقبل وتفتح لهم آفاقاً جديدة هم بحاجة لها بكل تأكيد.

















