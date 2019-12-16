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الكرملين: بوتين يعتزم زيارة إسرائيل

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 01:27 م
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بوتين
بوتين
وكالات
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يعتزم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، زيارة إسرائيل في شهر يناير المقبل، حسبما أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف.

 

وفي تصريح صحفي، اليوم الاثنين، قال بيسكوف، إن الاستعداد جار لهذه الزيارة، مشيرًا إلى أنه "من غير المعلوم ما إذا كان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سيزور إسرائيل بالتزامن مع زيارة بوتين".

 

وكان بوتين، قد أعلن في سبتمبر الماضي، خلال لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه يعتزم زيارة إسرائيل في بداية العام المقبل، حيث ستقام هناك مراسم إحياء ذكرى تحرير الآلاف من "معسكر الموت" النازي "أوسفينتسيم"، وكذلك اليوم العالمي لذكرى الهولوكوست.

 

ومن المقرر أيضا أن يتم افتتاح نصب تذكاري هناك لأبطال فك حصار لينينغراد.

 

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، يوم الخميس الماضي، أن السلطات ستطرد اثنين من الدبلوماسيين الألمان من موسكو، في رد متبادل بعد أن أمرت برلين الأسبوع الماضي بطرد اثنين من الدبلوماسيين الروس.

 

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، إن وزارة الخارجية الروسية استدعت، اليوم الخميس، السفير الالماني في موسكو وأصدرت احتجاجًا رسميًا على عمليات الطرد وأعطت اثنين من الدبلوماسيين الألمان سبعة أيام لمغادرة البلاد، كما أوردت وكالة "رويترز".

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الكلمات المفتاحية

زيارة اسرائيل روسيا الكرملين اسرائيل

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