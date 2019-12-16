وظائف شاغرة في الحرس الوطني السعودي

أعلن الحرس الوطني السعودي عن وظائف عن فئة بند الأجور.



ويبدأ التقديم لها اعتبارًا من أمس الأحد 1441418هـ حتى نهاية دوام يوم الخميس 1441422 هـ.



ويجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية والعمر لايقل عن 18 عاما ولايزيد عن 40 عاما مع اجتياز المقابلة الشخصية وان يكون لائقا طبيا وان يجتاز الكشف الطبي.



كما يشترط أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك ولم يحكم علية في حد او قضية مخلة بالشرف والامانة.



واضافت الوزارة أن المتقدم لا يجب أن يكون محال على التقاعد من أي جهة حكومية مع ضرورة الالتزام بالممارسة الفعلية لمهام الوظيفة المتقدم لها ولن يكلف قطعيا بالعمل الاداري.



وأوضحت الوزارة أنه يتم استبعاد طلب التوظيف في حال عدم تحديد الوظيفة المراد التقدم عليها او في التقدم على اكثر من وظيفة وأن يكون مسجلا في برنامج الخدمة المدنية (ساعد).

وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي:

https:job.sang.gov.sacivilian



وزارة الحَرَس الوَطنيّ السَّـعُوديَّ:



أحد أهم أفرع القوات العسكرية السعودية، وهي وزارة سيادية ومساندة للجيش السعودي، ومجهز بتجهيزات متكاملة، ويعمل الحرس الوطني في بعض الأحيان جنبا إلى جنب مع القوات البرية، ويعمل مع الجيش أثناء الحرب في مواجهة أي عدو خارجي، ويعمل على مساندة الحرس الملكي عند الضرورة ومساندة قوى الأمن الداخلي عند اختلال الأمن الداخلي والسلم الأهلي ومكافحة الإرهاب والمنظمات الإرهابية.

القائد الأعلى للقوات المسلحة هو ملك المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ووزير الحرس الوطني هو الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، ونائب وزير الحرس الوطني عبد المحسن بن عبد العزيز التويجري.



الإدارات:

مدرعة تابعة للحرس الوطني من نوع LAV-150

الحرس الوطني في منطقة الرياض قطاع الوسطى.

الحرس الوطني بـالقطاع الشرقي.

الحرس الوطني في بـالمناطق الإدارية الغربية (السعودية) القطاع الغربي.

الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

الشرطة العسكرية بالحرس الوطني.

هيئة الطيران بالحرس الوطني.

الدفاع الجوي بالحرس الوطني.

الإدارة العامة لشؤون الأفواج.

الشؤون الصحية بالحرس الوطني.

كلية الملك خالد العسكرية.

كلية الملك عبدالله بن عبدالعزيز للقيادة والأركان.

ألوية الأمن الخاص.

ألوية المشاة الآلية.

سلاح النقل.

قاعدة الإمداد والتموين.

ألوية التدخل السريع الخاص.

