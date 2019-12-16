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المركز القومي للترجمة يحتفل باليوم العالمى للغة العربية غدا

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 01:24 م
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بوابة الفجر
الفجر الفني
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يحتفل المركز القومى للترجمة من خلال ندوة يقيمها تحت عنوان "دور الترجمة فى تطور اللغة العربية"، فى السادسة من مساء بعد غد الأربعاء.

يشارك فى الندوة كل من الدكتور خيرى دومة رئيس قسم اللغة العربية بجامعة القاهرة، الدكتورة منى طلبة أستاذة الأدب المقارن بجامعة عين شمس، المترجم أحمد زكى والمترجم عزت عامر، ويديرها الدكتور أنور مغيث.

جدير بالذكر أن اليوم العالمى للغة العربية هو يوم مخصص للاحتفال باللغة العربية يوافق 18 ديسمبر من كل عام، وتقرر الاحتفال به فى هذا التاريخ لكونه اليوم الذى أصدرت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارها عام ١٩٧٣، بإدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل فى الأمم المتحدة.
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