مديرة "أكاديمية تأهيل الشباب": البرنامج الرئاسي يبني الإنسان بمصر

قالت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب ومنتدى شباب العالم، إنه منذ إنشاء الأكاديمية، وهي تعد المشروع القومي لبناء الإنسان في مصر، واستطعنا على مدار 3 سنين، تقديم فرز حقيقي للشباب وتمكينهم في بعض المناصب في مصر ونجاحهم في القيام بدورهم.

وأوضحت رشا راغب، خلال كلمتها على هامش جلسة "آفاق التنمية المستدامة في إفريقيا وفرص التحديات" ضمن فعاليات النسخة الثالثة من منتدي شباب العالم، اليوم الإثنين، أن 60% من سكان إفريقيا شباب، وهي قارة غنية بشبابها أكثر من أي مكون آخر؛ لكون الإنسان هو الثروة الحقيقية، فالشباب هم حجر أساس في قطار تنمية يسير بسرعة فائقة، ومن هنا جاءت فكرة البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي، والذي يستضيف شباب من 54 دولة في قارة إفريقيا، وهذا العام يتم تدريب الدفعة الثالثة منه، وكل دفعة تتكون من 100 شاب وشابة إفريقي يتم انتقاءهم بمعايير فرز كثيرة، ليعود لبلده ويصبح بأفكاره ومشاريعه عنصر فاعل فيها.وشددت، على أن الجانب المهم في البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي، يعطي رسالة واضحة أنه لا توجد حدود أو فوارق بين الدول.ويناقش المنتدى هذا العام قضايا مختلفة منها الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن السينما، وقد أقيمت النسخة الثانية من المنتدى خلال الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر بمدينة شرم الشيخ، وشارك نحو 5000 شاب من 161 دولة.هذا وقد استعدت وزارة الداخلية لتأمين ضيوف منتدى شباب العالم، حيث انتشرت كمائن الشرطة الثابتة بمدينة شرم الشيخ، وفي المطار لتأمين الأجواء للمنتدى، وحتى يشعر الحضور بالأمن، فضلا عن انتشار كمائن متحركة على الطرق، مع ازدياد حملات تفتيش السيارات، وانتشار الكلاب البوليسية، وكاميرات المراقبة.