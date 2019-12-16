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بسبب التعريفة.. سائق تاكسي في نابل يطعن حريفا بسكين

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 01:18 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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إثر خلاف جدّ بينهما بسبب التعريفة التي بلغت 14 دينارا، أقدم سائق سيارة تاكسي نهاية الأسبوع المنقضي، على طعن حريف في ولاية نابل.

وحول تفاصيل الحادثة، نقلت موزاييك بأن السائق طلب من الشاب 14 دينارا وهي تعريفة مبالغ فيها، باعتبار أن سيارات الأجرة في الجهة لا تعتمد في الغالب العدّاد في نقلها للحرفاء، بل تعريفة موحدة لهم.

وهذا ما تسبب في الشجار بين الشخصين، سرعان ما تطور إلى طعن الشاب في جانبه الأيسر على مستوى الكلية، وهو حاليا في مستشفى الطاهر المعموري بنابل، حيث وُصفت حالته بالمستقرة.
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