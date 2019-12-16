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فيلم "حواديت يهود مصر" يفوز بجائزتين بالجامعة الآمريكية

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 01:21 م
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بوابة الفجر
الفجر الفني
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حاز فيلم حواديت يهود مصر" للمخرج أحمد هاشم على جائزة إختيار الجمهور لأفضل فيلم كما حاز أيضا على جائزة أفضل سيناريو لكاتبة الفيلم آن كمال خلال مهرجان آيكون ميديا للأفلام القصيرة بدورته الثانية بالجامعة الآمريكية.

الفيلم تناول التراث اليهودي المصري بمشاركة آلبير اريه أقدم يهودي في مصر، وعم سيد القاطن بحارة اليهود، وماجدة هارون رئيسة الطائفة اليهودية بمصر، والذين تحدثون عن  معالم التراث اليهودى المصري.

الفيلم من تصوير وسيناريو ان كمال، وآداء صوتى شريف ريحان، ومونتاج وإخراج أحمد هاشم، والذين درسو صناعة الآفلام وتدربوا على يد المخرج الراحل سمير سيف والكاتبة منة إكرام ، ونخبة من رواد السينما بأكاديمية آيكون ميديا والتي كرست المهرجان الخاص بها للمخرج الراحل سمير سيف بالجامعة الآمريكية
فيلم "حواديت يهود مصر" يفوز بجائزتين بالجامعة الآمريكية
فيلم "حواديت يهود مصر" يفوز بجائزتين بالجامعة الآمريكية
فيلم "حواديت يهود مصر" يفوز بجائزتين بالجامعة الآمريكية
فيلم "حواديت يهود مصر" يفوز بجائزتين بالجامعة الآمريكية
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