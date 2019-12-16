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فتح باب التقدم للإشراف على رحلات الجمعيات الأهلية

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 01:21 م
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وزارة التضامن
وزارة التضامن
آيات عامر
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اعتمدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، القواعد المنظمة لاختيار المشرفين لهذا العام، حيث تم فتح باب التقديم على الموقع الإلكتروني للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة خلال الفترة من أمس الأحد 15 ديسمبر وحتى الخميس الموافق 2 يناير 2020.

وتقدم طلبات الإشراف يدويًا للمديرية التابع لها المرشح خلال الفترة المذكورة وذلك وفقًا لنموذج التقديم المتوفر على موقع المؤسسة الإلكتروني www.hajjfoundation.org.eg، ويتم استيفائه من المرشح وإعتماده من الإدارة الإجتماعية التابع لها الجمعية، بالأضافة إلى كافة المستندات اللأزمة للترشيح والمتمثلة في (الشهادة الطبية التي تفيد اللياقة الصحية للمرشح وتصدر من المستشفيات الحكومية والجامعية – صورة المؤهل الدراسي – صحيفة الحالة الجنائية – بطاقة الرقم القومي – محضر اجتماع مجلس الإدارة المتضمن ترشيح العضو – صورة لائحة النظام الأساسي للجمعية).

وجدير بالذكر إنه سوف يتم تخصيص مشرف لكل 45 حاجا خلال موسم الحج وسيتم اختيار المشرفين بعد اجتياز الاختبارات التحريرية والشفوية التي تجريها المؤسسة القومية للحج.

وأكد أيمن عبد الموجود، المدير التنفيذي للمؤسسة، أن الاختبارات التي سيخضع لها المتقدمين سيتم إجرائها بشكل مركزي لكافة محافظات الجمهورية.
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