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ضبط 6 لتنقيبهم عن الآثار في الدرب الأحمر

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 01:19 م
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بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر مفادها قيام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار كائن 7 عطفة الطومي ـ حوش قدم ـ دائرة القسم.

وانتقلت قوة من وحدة مباحث القسم وبصحبته القوة المرافقة وتمكن من ضبطهم وتبين أنهم كل من:
"ا. س. ع" سن 43 قموسيونجي أحذية ومقيم بذات العنوان محل البلاغ
"م. س. ع" سن 43 عامل ومقيم بذات العنوان " شقيق الأول "
"ع. ع. ي" سن 47 عامل ومقيم بشتيل ـ أوسيم جيزة
"ح. ج. ر" سن 32 عامل ومقيم المطبعة ـ مركز أسيوط أسيوط
"م. ج. ر" سن 26عامل ومقيم بذات العنوان " شقيق الرابع "
"ا. س. س" سن 30 عامل ومقيم بشتيل ـ أوسيم جيزة 

وجاء ذلك حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل العقار المشار إليه " مستأجر للمتهم الأول " وعثر بداخله على حفرة قطرها 2 × 2 متر بعمق 6 متر، وأدوات تنقيب على النحو التالي:
3 دلو بلاستيك
فأس
2 غلق جلد
سلم خشب زوجي
عتلة حديدية
مسطرين
سلك كهربائي به 3 لمبات كهربائية

وبمواجهتهم بالمعلومات وما أسفر عنه الضبط اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عـن الآثار. 

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.
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