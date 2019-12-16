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منتدى شباب العالم.. "الكوميسا": مصر ستساعدنا في خدمة أفريقيا

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 01:18 م
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ممثل منظمة الكوميسا
ممثل منظمة الكوميسا
هدى عبدالرازق
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قال ممثل منظمة الكوميسا، إن منتدى شباب العالم فرصة رائعة للحوار، موضحًا أن منظمة الكوميسا بها 24 دولة عضو، وهدفها الأساسي العمل على وحدة أفريقيا، وأن تنعم القارة السمراء بالرخاء والرفاهية.

وأشار، خلال جلسة "آفاق التنمية المستدامة في أفريقيا" ضمن فعاليات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم، اليوم الإثنين، إلى أن هناك منظمات إقليمية أفريقية تركز على التجارة الحرة بين دول القارة، موضحا أن منطقة التجارة الحرة الأفريقية هي من أهم سبل التعاون بين الدول الأفريقية.

وأضاف أن هناك تحديات واضحة تواجه دول القارة السمراء، حيث يجب أن يكون هناك تجمعات تخدم التجارة بين الدول الأفريقية، ويجب أيضا العمل على تنفيذ مشروعات بنية تحتية في القارة الأفريقية، مؤكدا أن الكوميسا ستساعد الدول الأفريقية لتحقيق طموحاتها، منوها بأن مصر ستكون إحدى القوى الهامة التي ستساعد الكوميسا في عملها، وخدمة القارة.
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