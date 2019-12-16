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صلاح محسن يغيب عن تدريب الأهلي

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 01:12 م
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صلاح محسن
صلاح محسن
علي نبوي
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تغيب صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الاثنين، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وحصل مهاجم الأهلي على إذن بالغياب عن مران الأهلي بسبب استقباله لمولوده الأول مالك.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي مساء الخميس المقبل على ستاد المكس بالإسكندرية في إطار مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي صدارة الدوري مساء أمس، بعدما وصل للفوز السادس على التوالي وبرصيد 18 نقطة بفارق نقطتين عن المقاولون العرب الذي يحتل المركز الثاني، فيما يملك المارد الأحمر مباراتين مؤجلتين.
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نادي الاهلي صلاح محسن الاهلي اخبار الاهلي

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