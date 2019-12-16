مفاجآت في معرض "الحفائر الفرنسية" بالمتحف المصري

يضم المعرض لوحات توضيحية للتاريخ الطويل للحفائر الأثرية الفرنسية في مصر دون أن يكون هدفها التطلع للماضي او عمل تقرير شامل، ولكن تركيزها الرئيسي ينصب على رسم صورة لأعمال الحفائر الجارية حاليا، وعرض اشكاليات البحث الناشئة والاكتشافات الحديثة والتقنيات المبتكرة المستخدمة في المواقع أو في المختبر، وكذلك التعاون مع مصر ومختلف نتائجه الملموسة.



كتالوج يمكن اعتباره مرجعًا:





كتالوج المعرض تم تصميمه لتقديم صورة بانورامية لأنشطة الحفائر الأثرية الفرنسية في مصر من خلال بعثات الحفائر والبرامج البحثية التي تجري حاليًا على الآثار الفرعونية، ولكنه يتضمن ايضا أثارِا يرجع تاريخها إلى عصر ما قبل التاريخ وحتى العصور الوسطى. كما يستعرض الكتالوج كل من المؤسسات والمراكز البحثية الفرنسية العاملة في مصر في مجال الآثار بالإضافة إلى مواقع الحفائر التي يقوم بدراستها علماء الآثار وعلماء المصريات بالتعاون مع الشركاء المصريين أو الدوليين تحت رعاية وزارة الآثار المصرية.



القائمون على المعرض





ومن الجانب الفرنسي يقوم على المعرض لوران كولون عالم مصريات متخصص في الديانة المصرية القديمة، ومدير دراسات بالمدرسة العملية للدراسات العليا ومدير المعهد الفرنسي للآثار الشرقية، يشارك في قيادة بعثة الحفائر في معابد أوزيريس بالكرنك، ميلاني كريسان: دكتوراه في علم المصريات، ملحقة بمختبر HALAMA (UMR) بجامعة ليل 3 وبالمعهد الفرنسي للآثار الشرقية.



والقائمون على المعرض من المتحف المصري:





قسم المعارض المؤقتة بالمتحف المصري، أسماء أحمد محمود، وأسماء علي الدين علي، وجهاد شوقي إبراهيم، ومني محمد عبد الوكيل، ومي محمد فاروق، ورانيا مصطفي إسحق، وسماح عشم، وأسماء عبد المنعم، وأحمد عرابي كبير أخصائي ترميم المتحف المصري والمسئول عن التجهيزات الفنية للعرض المتحفي بالمتحف المصري، وبمساعدة هشام أحمد الشيخ.



ورؤساء أقسام المتحف المصري بالقاهرة، هند إبراهيم، وعزة عبد العليم، ونسمة إسماعيل، وخليفة محمد، وعلياء ضياء، ورانيا ضياء، وأحمد عبدالله، وياسمين سامي، وعبير عبد العزيز، والسادة المنسقين والمشرفين علي نقل الآثار من المخازن المتحفية إلي المتحف المصري، شعبان عبد المنعم، وسيد عوض أحمد.



والجهات الداعمة للمعرض، تتمثل في المعهد الفرنسي بمصر، وسفارة فرنسا في جمهورية مصر العربية، وصندوق خوفو للآثار.

ينطلق معرض "الحفائر الفرنسية في مصر، بحث، تعاون، ابتكار"، الأربعاء المقبل، في المتحف المصري بالتحرير ويستمر حتى فبراير 2020، يقدم المعرض حوالي 100 قطعة ذات أهمية علمية ومتحفية كبيرة، تعود إلى عصور ما قبل التاريخ وحتى فترة العصور الوسطى.ويأتي المعرض ضمن فعاليات العام الثقافي المصري الفرنسي ٢٠١٩، وسيفتتحه الدكتور خالد العناني، وزير الأثار، والسفير الفرنسي، ستيفان روماتيه، الأربعاء 18 ديسمبر، وسيكون متاحًا للجمهور في الفترة ما بين ١٩ ديسمبر ٢٠١٩ وحتى ١٨ فبراير ٢٠٢٠.ويعرض المعرض قطع استثنائية وليس لها مثيل في أي متحف في العالم، وهي عبارة عن مجموعة كبيرة من ورق البردي يعود تاريخها إلى نهاية عصر الملك خوفو، تم اكتشافها بموقع وادي الجرف، والتي تعد حتى الآن أقدم كتابات على أوراق البردي تم اكتشافها على الإطلاق بمصر، ولوح تيتي عنخ الحجري، المكتشف في عام 2018 في مقبرة العساسيف، والذي يتميز بجودة ودقة نحته البارز فضلاً عن زخارفه المنسقة بشكل مميز، أو اثنين من اللوحات الخشبية من موقع باويط، التي يرجع تاريخهما إلى النصف الأول من القرن السابع الميلادي يصوران الملائكة ميخائيل وجبريل.صورة بانورامية للحفائر الأثرية الجارية حاليًا: