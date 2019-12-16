مسئولة بالاتحاد الإفريقي: القارة لا توجد بها حروب ولا نزاعات

قالت الدكتورة أماني أبوزيد، مفوضة البنية التحتية والطاقة والسياحة في الاتحاد الإفريقي، إن الطاقة بالنسبة للتنمية تشبه الدم بالنسبة لجسم الإنسان، موضحة أن أكثر من نصف القارة نحو 600 مليون إفريقي ليس لديهم مصادر للطاقة، وهذا غير مقبول إنسانيًا، وهناك 900 مليون إفريقي ليس لديهم طاقة نظيفة للطهي في المنزل، وهذا يتسبب في عدد كبير من الوفيات من سكان القارة وتضرر وتلوث الغابات الطبيعية.



وأوضحت "أبوزيد"، خلال كلمتها على هامش جلسة "آفاق التنمية المستدامة في إفريقيا وفرص التحديات" ضمن فعاليات النسخة الثالثة من منتدي شباب العالم، اليوم الاثنين، أننا لدينا آلية للحد من المخاطر في الاستثمار بالبنية التحتية بإفريقيا، ونحن حريصون على كفاءة الطاقة، ونحرص على تشجيع سوق إفريقية للطاقة، مشددة على أن القارة الإفريقية لديها فرصة رائعة ولن تتكرر للتحول الرقمي.



وشددت، على أن القارة الإفريقية لا يوجد بها نزاع وحروب وإنما بها إرهاب، ونحن عازمون بصورة كبيرة على التقدم.



ويناقش المنتدى هذا العام قضايا مختلفة منها الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن السينما، وقد أقيمت النسخة الثانية من المنتدى خلال الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر بمدينة شرم الشيخ، وشارك نحو 5000 شاب من 161 دولة.



هذا وقد استعدت وزارة الداخلية لتأمين ضيوف منتدى شباب العالم، حيث انتشرت كمائن الشرطة الثابتة بمدينة شرم الشيخ، وفي المطار لتأمين الأجواء للمنتدى، وحتى يشعر الحضور بالأمن، فضلا عن انتشار كمائن متحركة على الطرق، مع ازدياد حملات تفتيش السيارات، وانتشار الكلاب البوليسية، وكاميرات المراقبة.

