توقيع اتفاقية عمل جماعي بين الإدارة والعاملين بـ"قناة السويس للحاويات"

وقال لارس فانج كريستنسن، الرئيس التنفيذي لشركة قناة السويس الحاويات: "إننا نحرص على توفير المناخ الأنسب لكافة العاملين بالشركة من خلال الاتفاقية، لتحقيق الأهداف التي نسعى دومًا لها لتستمر مسيرة الشركة ومنظومة العمل بها من خلال توفير أسس الاستقرار اللازم أحد أهم عوامل النجاح التي تضعها إدارة الشركة على رأس أولوياتها وذلك بوضع أسس وضوابط تحكم تنظيم الحقوق والواجبات لكل منهما ضمانًا لسير العمل على أكمل وجه، ولتتوافق مع المعايير التي نسعى دومًا لتطبيقها، وتكون العنوان الأمثل لمنظومة احترافية تسهم بشكل مباشر في تحقيق ما نسعى إليه دومًا من نجاح ويعود بالأثر الأكبر على تنمية وتطوير الشركة ويميز ميناء شرق بورسعيد وتنميته ليكون أحد أهم الموانئ المحورية فى جنوب وشرق المتوسط".



ومن جانبه، أكد هاني النادي، أنه دائمًا ما يجمعنا تعاون وثيق مع الحكومة المصرية يتمثل في توافق رؤى الشركة مع استراتيجيات الدولة على مر عقد ونصف العقد من الزمان، حيث سبق وأن أبرمت شركة قناة السويس لتداول الحاويات اتفاقية العمل الجماعي بين إدارة الشركة والمجلس النقابى للعاملين تحت مظلة وإشراف وزارة القوى العاملة عام 2017، حرصًا منها على تحقيق الإستدامة لتكون ضمن أحد أهم الركائز لتحقيق رؤية مصر 2030.



وتابع كرستينسن في تعقيبه، "نعمل من خلال استراتيجية تؤمن في تعزيز استثماراتها في ثروتها البشرية ومن خلال توفير البيئة الملائمة لذلك من إتفاقيات ومنظومة تعمل على تمكين وتحفيز كوادرها الشابة لتكون دومًا أهم العناصر الرئيسية في تنمية وتطوير الشركة مما يكون له إنعكاس مباشر على رسم مستقبل أفضل".



واختتم الرئيس التنفيذي كرستينسن: "أننا نعمل مع الحكومة المصرية على عدة محاور مختلفة التي نسعى من خلالها على استعادة القدرة التنافسية لميناء شرق بورسعيد، وجذب المزيد من الخطوط الملاحية وخاصة لما تشهده شرق بورسعيد من أعمال تنمية من أرصفة بحرية ومناطق صناعية ولوجيستيه بالإضافة الى افتتاح أنفاق بورسعيد لتكون القيمة المضافة الحقيقية لصالح الاقتصاد القومي المصري".



ومن الجدير بالذكر أن شركة قناة السويس للحاويات هي شركة مساهمة مصرية تجمع بين الاستثمار المحلي والأجنبي بدأت عام 2004 في تشغيل عملياتها كمشروع رائد في ميناء شرق بورسعيد، وتوفر ما يقرب من 3000 فرصة عمل بطريقة مباشرة وغير مباشر، وأن القدرة الاستيعابية للمحطة تصل إلى 5 ملايين حاوية مكافئة، هذا وتعمل الشركة دومًا على تطوير وتحديث معداتها وتطبيق أحدث النظم التكنولوجيا لتواكب المستقبل والذي من شأنه رفع التصنيف لميناء شرق بورسعيد كونه ميناء محوريًا لتجارة وتداول الترانزيت بشرق المتوسط.

وقعت شركة قناة السويس لحاويات، اتفاقية العمل الجماعي بين إدارة الشركة والمجلس النقابي للعاملين بها، يوم الاثنين، تحت إشراف ورعاية وزارة القوى العاملة، وشهد التوقيع كلا من محمد سعفان، وزير القوى العاملة، ولارس فان كريستنسن، الرئيس التنفيذي لشركة قناة السويس الحاويات، ورؤساء القطاعات ومديرى الإدارات لكل من الجانبين.