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أم عبقرية تبتكر حيلة ذكية لعدم بكاء طفلها الصغير عندما تغادر الغرفة (فيديو)

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 12:54 م
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بوابة الفجر
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توصلت أم يابانية لحيلة ذكية لخداع طفلها وعدم بكاءة عندما تغادر الغرفة، حيث قامت "Fuki Sato"، بصنع قطع من الورق المقوى بالحجم الطبيعي لها، لخداع ابنها واعتقاده أنها لا تزال في الغرفة.

وتمت مشاركة مطقع فيديو للحيلة الذكية من قِبل الأب "sato nezi" على موقع تويتر، وقد نالت هذه الحيلة أعجاب الآلاف من الأشخاص.

وتظهر "Fuki" في إحدى الصور، وهي تقف فى الغرفة، كما لو كنت تشاهده وهو يلعب، وفي صورة اخرى ، تظهر الأم وهي تجلس على الارض كما لو أنها على وشك اللعب معه.

تم وضع كلا الشكلين من الورق المقوى بعيدًا عن متناول اليد حتى لا يتمكن الصبي من كشف هذه الخدعة، وقد تمكنت اﻷم من هذه الطريقة العبقرية، على الاستمرار في الأعمال المنزلية بينما كان ابنها يلعب بسعادة 

وأوضح الأب أن الصبي لم يترك لوحده وكان دائمًا متواجد معه للإشراف على لعب ابنه.

كما أن الأم تقوم بالدخول والخروج كل 20 دقيقة للتحقق من أن طفلها كان على ما يرام.

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