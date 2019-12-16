سهم أرامكو السعودية يقفز لـ 37.8 ريال خلال اليوم الرابع علي التوالي من بدء التداولات





سهم أرامكو السعودية





قفز سهم أرامكو السعودية خلال تعاملات اليوم الإثنين إلى 37.80 ريال،وفي مطلع الجلسة بلغت قيم التداولات نحو 1.2 مليار ريال، وأحجام تداول 31.4 مليون سهم، ويعتبر اليوم هو اليوم الرابع على التوالي من بدء التداول .





وقفز سهم أرامكو السعودية بالقيمة السوقية للشرطة فوق تريليونَي دولار عند المستويات السعرية الحالية.





وكان سهم أرامكو قد أنهى تداولات أمس محققاً مكاسب بنسبة 1.6%، إلى 37.4 ريال، وسط تداولات تخطت قيمتها 3 مليارات ريال .





ونفذ سوق "تداول"، أمس الأحد، 5 صفقات خاصة على سهم شركة أرامكو السعودية بقيمة 7.49 مليون ريال، من خلال تداول أسهم بواقع 203.68 سهم.

وتم تنفيذ الصفقات بسوق السعودية علي سهم ارامكو عند سعر 36.80 ريال وهو أقل سعر لتداول السهم خلال الجلسة في هذه الأثناء ، حيث كانت أكبر الصفقات من حيث القيمة تم تنفيذها على 53.14 ألف سهم بواقع 1.96 مليون ريال.





وارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.76% رابحا 61.57 نقطة ليصل إلى مستوى 8111.07 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 4.85% رابحا 327.88 نقطة ليصل إلى مستوى 7093.38 نقطة.





وجاء سهم "بوان" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 4.31%، ثم اللجين نسبة 3.14%، ثم جاكو بنسبة 2.96%، فيما تصدر سهم "أسمنت الجنوب" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 1.36% ثم أسمنت العربية بنسبة 1.08%، ثم الوطنية للتعليم بنسبة 0.93%.