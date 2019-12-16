هاني خليفة يبدأ تحضيرات "دهب عيرة" لـ يسرا





ومن المقرر أن يبدأ المخرج هاني خليفه التصوير مطلع يناير القادم فور الانتهاء من اختيار مواقع التصوير، وتدور فكرة "دهب عيره" في إطار درامي غامض ويحمل العديد من المفاجئات من خلال تتابع الاحداث، المسلسل إنتاج العدل جروب.

يعقد المخرج هاني خليفة، اجتماعات مكثفة مع الكاتب أحمد عادل، خلال الفترة الحالية للوقوف على التحضيرات الأولية لمسلسل "دهب عيرة" بطولة النجمة يسرا وهو اسم مؤقت، والذي تخوض به السباق الرمضاني لعام ٢٠٢٠.