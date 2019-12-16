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هاني خليفة يبدأ تحضيرات "دهب عيرة" لـ يسرا

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 12:45 م
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بوابة الفجر
الفجر الفني
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 يعقد المخرج هاني خليفة، اجتماعات مكثفة مع الكاتب أحمد عادل، خلال الفترة الحالية للوقوف على التحضيرات الأولية لمسلسل "دهب عيرة" بطولة النجمة يسرا وهو اسم مؤقت، والذي تخوض به السباق الرمضاني لعام ٢٠٢٠. 

 ومن المقرر أن يبدأ المخرج هاني خليفه التصوير مطلع يناير القادم فور الانتهاء من اختيار مواقع التصوير، وتدور فكرة "دهب عيره" في إطار درامي غامض ويحمل العديد من المفاجئات من خلال تتابع الاحداث، المسلسل إنتاج العدل جروب.
هاني خليفة يبدأ تحضيرات "دهب عيرة" لـ يسرا
هاني خليفة يبدأ تحضيرات "دهب عيرة" لـ يسرا
هاني خليفة يبدأ تحضيرات "دهب عيرة" لـ يسرا
هاني خليفة يبدأ تحضيرات "دهب عيرة" لـ يسرا
هاني خليفة يبدأ تحضيرات "دهب عيرة" لـ يسرا
هاني خليفة يبدأ تحضيرات "دهب عيرة" لـ يسرا
هاني خليفة يبدأ تحضيرات "دهب عيرة" لـ يسرا
هاني خليفة يبدأ تحضيرات "دهب عيرة" لـ يسرا
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