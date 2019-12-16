"اكتشفوا وفاته بعد 20 يوما".. الاستماع لشهود العيان في انتحار عامل بالمعصرة

استمعت النيابة، لأقوال شهود العيان في واقعة انتحار عامل بالمعصرة، حيث كشف التقرير الطبي الأولي، عدم وجود شبهة جنائية حول الحادث.

وكشفت التحقيقات، أن وراء انتحار العامل نتيجة إصابته بالاكتئاب الحاد وعلى إثرها قرر التخلص من حياته.



واستمعت النيابة إلى أقوال شهود عيان الذين أكدوا أن المنتحر كان يعيش وحيدا بالمنزل حيث انفصل عن زوجته بسبب خلافات بينهما، وأنه كان يمر بأزمة نفسية حيث قام على إثرها بشنق نفسه بملاءة سرير في غرفة نومه، وأضافوا أنهم لم يلاحظوا وفاته إلا بعد 20 يوما بانبعاث رائحة كريهة من منزله.



وتلقى العميد مجدي خلف مأمور قسم المعصرة بلاغا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة تخرج من أحد الشقق بحدائق حلوان.



وعلى الفور انتقل الرائدان كريم عبد العاطي معاون أول القسم وإبراهيم عبد المنعم معاون المباحث والقوة المرافقة إلى مكان البلاغ.



وبالفحص تبين قيام "أحمد. ر" 50 سنة، عامل، مشنوق داخل غرفة النوم، وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

