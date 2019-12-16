Advertisements
Advertisements
Advertisements

"اكتشفوا وفاته بعد 20 يوما".. الاستماع لشهود العيان في انتحار عامل بالمعصرة

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 12:44 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
داليا عادل
Advertisements
استمعت النيابة، لأقوال شهود العيان في واقعة انتحار عامل بالمعصرة، حيث كشف التقرير الطبي الأولي، عدم وجود شبهة جنائية حول الحادث.

وكشفت التحقيقات، أن وراء انتحار العامل نتيجة إصابته بالاكتئاب الحاد وعلى إثرها قرر التخلص من حياته.

واستمعت النيابة إلى أقوال شهود عيان الذين أكدوا أن المنتحر كان يعيش وحيدا بالمنزل حيث انفصل عن زوجته بسبب خلافات بينهما، وأنه كان يمر بأزمة نفسية حيث قام على إثرها بشنق نفسه بملاءة سرير في غرفة نومه، وأضافوا أنهم لم يلاحظوا وفاته إلا بعد 20 يوما بانبعاث رائحة كريهة من منزله.

وتلقى العميد مجدي خلف مأمور قسم المعصرة بلاغا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة تخرج من أحد الشقق بحدائق حلوان.

وعلى الفور انتقل الرائدان كريم عبد العاطي معاون أول القسم وإبراهيم عبد المنعم معاون المباحث والقوة المرافقة إلى مكان البلاغ.

وبالفحص تبين قيام "أحمد. ر" 50 سنة، عامل، مشنوق داخل غرفة النوم، وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.
Advertisements

أخبار تهمك

مشاهدة قرعة دوري ابطال اوربا دور الـ16 uefa champions league draw بث مباشر قرعة دوري أبطال أوربا الان

منذ ساعة و 25 دقيقة

نجم الأهلي السابق يطالب نجم الزمالك بتحليل DNA

منذ يوم

عاجل.. ريال مدريد وأتلتيكو يحددان قرعة دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و نصف

مرتضى منصور يصدر قرارًا عاجلاً ضد الأهلي وكهربا

منذ حوالي 12 ساعة

أصعب قرعة لليفربول في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 25 دقيقة

بعد كهربا.. الأهلي يجهز التعاقد مع صفقة القرن

منذ يوم

خبر سار.. وعد جديد من السيسي إلى المصريين

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل | "شبح الشتاء".. الأرصاد الجوية تعلن كواليس جديدة بشأن حالة الطقس.. بشرى سارة ومفاجآت (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 14 ساعة

مرتضى يفجر مفاجأة جديدة في قضية كهربا والأهلي

منذ ساعة الا ربع

يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش الزمالك رابط NOW

منذ حوالي 16 ساعة

بث مباشر| مشاهدة نتائج قرعة دور الـ١٦ في بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم uefa champions league draw| بي إن سبورت News

الآن

بيضرب المواطنين.. مفاجأة في واقعة التنمر على عامل نظافة بالغربية

منذ ساعتين و 22 دقيقة

السيسي ومنتدى الشباب.. جولة في صحف اليوم الإثنين

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الأحد.. الخطيب على بعد خطوات من صفقة القرن ونجم القلعة الحمراء في طريقه للزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

بيان هام من الأرصاد بشأن طقس الاثنين

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. صالح جمعة يحذف اسم الأهلي من انستجرام تمهيدا للعب للزمالك

منذ يوم
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
01:10 م

بث مباشر| مشاهدة نتائج قرعة دور الـ١٦ في بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم uefa champions league draw| بي إن سبورت News

خبر سار.. وعد جديد من السيسي إلى المصريين

11:34 ص

السيسي ومنتدى الشباب.. جولة في صحف اليوم الإثنين

08:38 ص

مرتضى يفجر مفاجأة جديدة في قضية كهربا والأهلي

12:12 م

عاجل.. ريال مدريد وأتلتيكو يحددان قرعة دوري أبطال أوروبا

11:25 ص

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status