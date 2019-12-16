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وزيرة الصحة تتفقد مستشفى إسنا بعد تشغيلها تجريبيا (صور)

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 12:43 م
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بوابة الفجر
طاهر الحساني
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أجرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، جولة ميدانية، لتفقد مستشفى إسنا التخصصي، اليوم الاثنين، وذلك لمتابعة التشغيل التجريبي لها والاستعدادات الجارية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

رافق الوزيرة خلال جولتها، المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، وبدأت بقسم الطوارئ والاستقبال وراجعت دفاتر تسجيل المرضي، والملفات الطبية لهم، واطمأنت على تلقيهم الخدمة الطبية على أكمل وجه، كما تفقدت قسم الرعايات المركزة، واطلعت على ملفات المرضي.

وفي هذا الصدد شددت وزيرة الصحة على رضاء متلقي الخدمة عن الخدمة الطبية المقدمة، قائلة للفريق الطبي: "إحنا دخلنا منظومة جديدة بفكر جديد"، مؤكدة على ضرورة أن يشعر المواطن باختلاف في أداء وطريقة الخدمة الطبية المقدمة، بما تليق به.

وأكدت الوزيرة خلال حديثها مع الفريق الطبي بالمستشفى على أنهم سيحصلون على مرتبات مجزية، وفرص تدريبية على أعلى مستوي داخل منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

واستوقف وزيرة الصحة والسكان خلال زيارتها للمستشفى، أحد أعضاء مجلس النواب عن دائرة إسنا، وأثنى على مجهودات الدولة في تطوير المنظومة الصحية، وأشاد بالخدمات الطبية المقدمة بالمستشفى، وحمل وزيرة الصحة رسالة شكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، بما يبذله من مجهودات في النهوض بالخدمة الصحية المقدمة للمواطن بمحافظات الجمهورية بشكل عام، ومحافظات الصعيد بشكل خاص.

وكانت وجهت الوزيرة خلال زيارتها الأخيرة للأقصر بتشغيل العيادات الخارجية، وقسم الطوارئ، بمستشفى إسنا، يوم السبت 14 ديسمبر الجاري، كتشغيل تجريبي، مشددة على رئيس مرفق إسعاف الأقصر بتحويل الحالات المرضية إلى المستشفى.
وزيرة الصحة تتفقد مستشفى إسنا بعد تشغيلها تجريبيا (صور)
وزيرة الصحة تتفقد مستشفى إسنا بعد تشغيلها تجريبيا (صور)
وزيرة الصحة تتفقد مستشفى إسنا بعد تشغيلها تجريبيا (صور)
وزيرة الصحة تتفقد مستشفى إسنا بعد تشغيلها تجريبيا (صور)
وزيرة الصحة تتفقد مستشفى إسنا بعد تشغيلها تجريبيا (صور)
وزيرة الصحة تتفقد مستشفى إسنا بعد تشغيلها تجريبيا (صور)
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