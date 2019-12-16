نهى حافظ تطرح فيديو كليب أغنية "يا عم إيه"

‎طرحت المطربة نهى حافظ، فيديو كليب لأغنية "يا عم إيه" من كلمات الشاعر أسامه محرز، ومن ألحان الملحن محمد خلف، ومن توزيع الموزع الموسيقى حازم السعيد، جيتار مصطفى نصر، أوكورديون رامى صلاح، مكس إسلام، غلاب ماستر USA Amm studio.





مدير تصوير فادى الياس، إخراج ميدو منيب، انتاج pause production.

‎الجدير بالذكر أن المطربة نهى حافظ شاركت بمهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ 41.