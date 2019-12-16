عاجل.. سموحة يطلب ضم ثنائي الأهلي رسميا

أرسل مسئولو نادي سموحة السكندري خطابًا إلى النادي الأهلي يطلبون فيه الحصول على خدمات الثنائي عمار حمدي وصلاح محسن لاعبا الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



وطلب النادي السكندري من نظيره الأهلي ضم عمار وصلاح على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.



وخرج الثنائي من حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي هذا الموسم حيث شارك عمار حمدي في شوط واحد فقط بمباراة الفريق الأحمر أمام بني سويف بكأس مصر، فيما شارك صلاح في دقائق قليلة مع المارد الأحمر.



وينتظر مسئولو سموحة رد النادي الأهلي عليهم، حيث من المنتظر أن تقوم إدارة النادي الأحمر بعرض هذا الأمر على السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم لحسم هذا الملف سواء بالموافقة على إعارة الثنائي أو بقائهم ضمن صفوف الفريق الأحمر.