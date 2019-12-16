افتتاح مقر النقابة الفرعي بنجع حمادي السبت المقبل

قال الدكتور محمود أبوزيد، نقيب المهندسين بمحافظة قنا، إنه سيتم افتتاح مقر النقابة الفرعي في مركز نجع حمادي، يوم السبت المقبل، لخدمة أعضاء النقابة، بحضور نقباء الصعيد، وهيئة المكتب ومحافظ قنا، والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.





وتابع نقيب المهندسين بمحافظة قنا، أن المقر الفرعي يهدف لخدمة أعضاء شمال المحافظة، مدعم بالأثاثات والأجهزة الالكترونية، ويقدم كافة احتياجات الأعضاء من مهندسي شمال محافظة قنا.





وأشار إلى أن مركز نجع حمادي يعد من أهم المراكز بالمحافظة نظرًا لوجود العديد من المصانع العملاقة والمنشآت الكبرى منها مجمع مصر للألمونيوم، وشركة السكر، وقناطر نجع حمادي القديمة والجديدة، ومحولات نجع حمادي، وغيرها من التجمعات التي تعد أكبر تجمع للمهندسين بالصعيد.