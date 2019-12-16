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kora live| فيديو - بث مباشر: قرعة دور 16 دوري أبطال أوروبا 2020.. لحظة بلحظة

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 12:35 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تابع بالفيديو مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات حفل قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2019-2020، والتي ستقام في مدينة نيون بسويسرا
من المقرر إجراء قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2019-20 يوم الإثنين القادم 16 ديسمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 19 ربيع الآخر 1441 هجريًا، وستقام في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في بلدية نيون السويسرية، التي تقع على ضفاف بحيرة جنيف.

ستتواجد العديد من الفرق الكبيرة في ثمن نهائي دوري الأبطال، فقد تأهل ليفربول حامل اللقب ومانشستر سيتي وتوتنهام وتشيلسي من إنجلترا، وبايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند من ألمانيا، ويوفنتوس ونابولي من إيطاليا، وبرشلونة وريال مدريد وفالنسيا من إسبانيا.

لا يمكن أن يواجه فريقان من نفس المجموعة بعضها البعض، كذلك لا يمكن أن يتقابل فريقان من نفس الرابطة الوطنية بعضها البعض، وهو ما يعني أننا لن نشاهد ليفربول على سبيل المثال في مواجهة نابولي مرةً أخرى، ولن نكون على موعد مع مباراة كبيرة من نفس الدوري على غرار الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد.
 
الحدث الموعد المكان
قرعة دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا 2019-20 الإثنين 16 ديسمبر 2019،
19 ربيع الآخر 1441،
13:00 مصر، 14:00 السعودية مدينة نيون، سويسرا
طريقة إجراء قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا
سيتم تقسيم الفرق المتأهلة لدور 16 دوري أبطال أوروبا إلى قسمين، وستوضع أسماء الفرق في كرات تقسم على وعائين، الأول للمتصدرين والثاني للوصفاء.

لا يمكن يواجه فريقان من نفس المجموعة بعضها البعض، كذلك لا يمكن أن يتقابل فريقان من نفس الرابطة الوطنية بعضها البعض، وهو ما يعني أننا لن نشاهد ليفربول على سبيل المثال في مواجهة نابولي مرةً أخرى، ولن نكون على موعد مع مباراة كبيرة من نفس الدوري على غرار الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد.

ما هي القنوات الناقلة لقرعة دور 16 في دوري أبطال أوروبا؟ وكيف يمكنني متابعتها؟
ستُقام قرعة دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا 2019-2020 يوم الإثنين القادم 16 ديسمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 19 ربيع الآخر 1441 هجريًا، وستكون القناة الناقلة لها هي بي إن سبورت، وستخصص المجموعة القطرية قناتها الإخبارية لبث مجريات القرعة على التلفاز.
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